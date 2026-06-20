南韓選票短缺風波｜極右派喊「重新選舉」持續抗議16天 包圍體育場館毆打記者

南韓本月3日地方選舉漏洞百出，多個票站發生選票不足的情況，部分極端右派人士已連續16天上街抗議，20日仍有數百名示威者聚集在首爾奧林匹克公園手球競技場周邊，要求「重新選舉」。部分人阻擋體育選手與相關人士進入場館，甚至毆打現場採訪記者。

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據韓媒《紐西斯通訊社》報道，20日有示威者聚集在奧林匹克公園。警方非正式統計，上午約有200人到場，下午人數增至約380人。警方緊急部署8個機動中隊、約600名警力戒備，防止突發衝突擴大。

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示威人群主要訴求「重新選舉」、「當日投票且手動計票」等，他們高喊口號，有人揮舞南韓國旗與美國國旗，甚至提出要求美韓國際合作調查。上周末一度有上1000人集結，20日現場規模明顯縮減，但仍集會有一定規模。隨着抗議時間拉長，現場出現帳篷，似乎有人「長期駐留」。

示威影響運動賽事及採訪

據報抗議期間發生多宗衝突事件。有示威群眾阻止體育會人員進入場館，有前往採訪的記者遭到示威群眾毆打，還有人要「檢查」女子手球代表隊的物品。警方稱，相關案件已分別立案偵辦，已確認部分涉案人身分並進入調查程序。