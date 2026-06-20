玻利維亞反政府示威封路6星期 總統宣布全國進入緊急狀態

玻利維亞經濟危機引爆民怨，抗議群眾連續6星期示威封路，要求總統帕斯（Rodrigo Paz）下台。帕斯表示他已用盡了「所有對話途徑」，周六宣布全國進入緊急狀態，以求解封道路。



帕斯在講話中形容，抗議和道路封鎖行動是一場「未遂政變」，已對國內多個領域造成影響。

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帕斯表示，緊急狀態旨在保障民眾獲得就業、教育、醫療服務和生活物資供應的權利，並強調其目的是恢復民眾正常生活，同時保持各方對話渠道敞開。

據報道，緊急狀態聲明賦予帕斯更廣泛的憲法權力以恢復秩序，例如派遣武裝力量解封道路。雖然命令立即生效，但總統必須在法令發布後24小時內通知國會，而國會有最多72小時決定批准抑或否決該措施。

國會有3天時間決定是否批准

這波動蕩始於帕斯此前頒布的經濟改革措施，其中包括削減燃油補貼，引發民眾不滿。抗議活動夾雜着許多不同訴求，一些團體要求提高工資，另一些抱怨受污染的燃料導致數千輛汽車損壞。也有團體抗議一項允許土地分類變更的法律，認為該法律有助大企業主壟斷土地。

當局嘗試滿足抗議者部分訴求，例如廢除土地法、加快對受損車輛賠償等，但來自高原地區的原住民團體決定將抗議推向極限，自5月初起通過封鎖道路迫使總統下台。

在宣布進入緊急狀態前數小時，帕斯才剛與玻利維亞工人聯合會達成一項旨在緩和緊張局勢的協議。然而，協議並未涵蓋所有部門，部分工會仍繼續抗議。