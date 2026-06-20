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世界盃2026｜北韓官媒未獲授權 晚晚新聞「偷播」比賽畫面　

即時國際
更新時間：18:40 2026-06-20 HKT
發佈時間：18:40 2026-06-20 HKT

北韓官媒《朝鮮中央電視台》捲入世界盃轉播版權爭議！韓媒指出，北韓疑似未獲國際足協（FIFA）授權，擅自接收鄰近國家衛星訊號，在國內轉播2026年美加墨世界盃比賽畫面。

晚間新聞播出小組賽片段

南韓傳媒《中央日報》引述海外足球專門媒體Alerta Mundial指出，北韓《朝鮮中央電視台》正在播送2026年世界盃賽事，畫面上方有「FIFA 2026年世界盃小組預選賽」字樣，內容包括科特迪瓦（象牙海岸）對厄瓜多爾、德國對庫拉索等比賽片段。

相關新聞：世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元

由於FIFA並未授權北韓官方轉播，北韓疑似透過接收中國等鄰近國家的衛星訊號來源。該台並未播出完整賽事，但在晚間新聞使用部分比賽畫面。

事實上，這已不是北韓第一次「偷播」世界盃。2002年日韓世界盃，北韓曾將南韓對意大利的16強戰剪輯成約1小時內容，延後5天播出。

相關新聞：世界盃2026︱國產AI眼鏡轉播世盃 看透陣容比分技術統計

從2010年南非世界盃到2022年卡塔爾世界盃，北韓透過亞洲太平洋廣播聯盟（ABU）取得轉播支援，以錄播方式播出賽事。

曾被FIFA警告

不過，2023年澳紐女子世界盃期間，FIFA官方確認北韓未經授權轉播賽事，並向負責管理《朝鮮中央電視台》的朝鮮中央廣播委員會（KRT）發出警告函，要求避免類似事件再度發生。

分析認為，近年北韓女子足球在FIFA及亞洲足球總會（AFC）主辦賽事屢創佳績，官方有需求向國內宣傳足球發展成果才會大膽「偷播」。

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