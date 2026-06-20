海藻護血管｜9萬人研究證有效 中風死亡風險降30%
更新時間：17:25 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-20 HKT
日本料理經常使用海藻，包括昆布、裙帶菜等，被視為日本人長壽以及降低腦、心、腎疾病風險的重要原因之一。日本JACC一項研究追蹤逾9.6萬名40至79歲男女2年，發現與完全不吃海藻的人相比，幾乎每天吃海藻的男女，心血管疾病死亡風險及中風死亡風險均下降約三成。
日本岐阜大學名譽教授、心血管專科醫生湊口信也表示：「海藻不僅富含膳食纖維和礦物質，還含有許多能保護血管的機能性成分。研究顯示，海藻攝取量越多的人，因中風及心血管疾病而死亡的風險越低。」
海藻脂肪含量低，富含多醣體、膳食纖維和多元不飽和脂肪酸，還含有礦物質、維他命（B12、C、E）、類胡蘿蔔素（Carotenoids）、多酚、葉綠素、藍藻蛋白等，有助促進健康。研究指出，海藻中的多種機能性成分都能保護血管內皮細胞，對預防及治療腦、心臟與腎臟疾病具有幫助。
海藻長久以來都是日本、中國、南韓、台灣及東南亞的重要食材。日本人熟悉的海藻包括海苔、裙帶菜、昆布、羊栖菜（鹿尾菜）、水雲（海髮菜）等，常被稱為「海中的蔬菜」。近年由於被認為有助於預防心血管疾病、促進長壽，歐美國家的飲食也愈來愈常加入海藻。
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