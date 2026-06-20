Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海藻護血管｜9萬人研究證有效 中風死亡風險降30%

即時國際
更新時間：17:25 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:25 2026-06-20 HKT

日本料理經常使用海藻，包括昆布、裙帶菜等，被視為日本人長壽以及降低腦、心、腎疾病風險的重要原因之一。日本JACC一項研究追蹤逾9.6萬名40至79歲男女2年，發現與完全不吃海藻的人相比，幾乎每天吃海藻的男女，心血管疾病死亡風險及中風死亡風險均下降約三成。

相關新聞：新能源｜應對氣候能源危機 智利大學研海藻發電

日本岐阜大學名譽教授、心血管專科醫生湊口信也表示：「海藻不僅富含膳食纖維和礦物質，還含有許多能保護血管的機能性成分。研究顯示，海藻攝取量越多的人，因中風及心血管疾病而死亡的風險越低。」

「沖繩名物」水雲。 Wiki
「沖繩名物」水雲。 Wiki

海藻脂肪含量低，富含多醣體、膳食纖維和多元不飽和脂肪酸，還含有礦物質、維他命（B12、C、E）、類胡蘿蔔素（Carotenoids）、多酚、葉綠素、藍藻蛋白等，有助促進健康。研究指出，海藻中的多種機能性成分都能保護血管內皮細胞，對預防及治療腦、心臟與腎臟疾病具有幫助。

相關新聞：研究指白天小睡若「超時」 可致中風風險顯著增加

海藻長久以來都是日本、中國、南韓、台灣及東南亞的重要食材。日本人熟悉的海藻包括海苔、裙帶菜、昆布、羊栖菜（鹿尾菜）、水雲（海髮菜）等，常被稱為「海中的蔬菜」。近年由於被認為有助於預防心血管疾病、促進長壽，歐美國家的飲食也愈來愈常加入海藻。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
3小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
6小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
3小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
01:09
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
18小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
8小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
2026-06-19 15:46 HKT
荔景邨發生雙老家庭不幸離世 孫玉菡：事件折射出大數據篩選機制仍有優化空間
社會
8小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT