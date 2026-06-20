遊日注意 | 東海道新幹線推迪士尼彩繪列車 慶祝迪士尼海洋開園25周年
更新時間：13:17 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:17 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:17 2026-06-20 HKT
日本東海鐵路公司（JR東海）周五（19日）開始運行車身繪有迪士尼卡通角色的東海道新幹線特別列車，以東京迪士尼海洋開園25周年活動為主題，計畫運行至明年3月中旬。
特別列車是一輛16卡的N700A列車，採用慶祝25周年的藍色基調塗裝。首班車是當天早上6時45分從名古屋出發駛往東京的HIKARI，座椅頭枕套上印有米奇和米妮圖案，車內也能感受迪士尼的世界觀。
擬運行至明年3月中旬
在東京至新大阪之間運行的主要是HIKARI和KODAMA列車，2025年也曾運行繪有迪士尼角色的東海道新幹線列車。另外，旅行社亦計劃推出包括乘坐特別列車以及入住東京迪士尼度假區周邊酒店的旅遊產品。
62歲的吉岡圭美從奈良縣趕來乘坐首班車，她曾坐過2025年的迪士尼列車。吉岡笑著表示「最期待的就是能看到米奇和米妮的特別彩繪」。
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