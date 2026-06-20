Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意 | 東海道新幹線推迪士尼彩繪列車 慶祝迪士尼海洋開園25周年

即時國際
更新時間：13:17 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:17 2026-06-20 HKT

日本東海鐵路公司（JR東海）周五（19日）開始運行車身繪有迪士尼卡通角色的東海道新幹線特別列車，以東京迪士尼海洋開園25周年活動為主題，計畫運行至明年3月中旬。

特別列車是一輛16卡的N700A列車，採用慶祝25周年的藍色基調塗裝。首班車是當天早上6時45分從名古屋出發駛往東京的HIKARI，座椅頭枕套上印有米奇和米妮圖案，車內也能感受迪士尼的世界觀。

特別列車以東京迪士尼海洋開園25周年活動為主題。JR東海
特別列車以東京迪士尼海洋開園25周年活動為主題。JR東海
首班車是當天早上6時45分從名古屋出發駛往東京的HIKARI。X@Yu_photo_1108
首班車是當天早上6時45分從名古屋出發駛往東京的HIKARI。X@Yu_photo_1108
東海道新幹線特別列車以東京迪士尼海洋開園25周年活動為主題。JR東海
東海道新幹線特別列車以東京迪士尼海洋開園25周年活動為主題。JR東海

擬運行至明年3月中旬

在東京至新大阪之間運行的主要是HIKARI和KODAMA列車，2025年也曾運行繪有迪士尼角色的東海道新幹線列車。另外，旅行社亦計劃推出包括乘坐特別列車以及入住東京迪士尼度假區周邊酒店的旅遊產品。

62歲的吉岡圭美從奈良縣趕來乘坐首班車，她曾坐過2025年的迪士尼列車。吉岡笑著表示「最期待的就是能看到米奇和米妮的特別彩繪」。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
路透社
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
10小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
19小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
2小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山互動惹熱議 極有默契女方默默守候 相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山互動惹熱議  極有默契女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
4小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
14小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
22小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
20小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
即時中國
6小時前