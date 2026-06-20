萬斯：以色列不能靠殺戮解決國安問題

美國副總統萬斯在《紐約時報》周四刊發的專訪中，批評不滿美伊達成諒解備忘錄的以色列內閣成員，稱以色列不能靠殺戮解決國家安全問題。

萬斯在專訪中點名批評以國家安全部長本格維爾、財政部長斯莫特里赫，說：「你們（以色列）的具體提案是甚麼？你們是一個只有900萬人口的國家，不可能靠殺戮來解決每一項國家安全問題。」對此，本格維爾在社交媒體回應稱：「這就是提案，對付21世紀的納粹，就要像美國在20世紀對付納粹那樣做。」

「全球唯一對以抱有同情的元首」

在周四舉行的白宮記者會上，萬斯被問及如何看待以色列總理內塔尼亞胡對美伊達成諒解備忘錄感到憤怒的報道。萬斯說，他沒有從內塔尼亞胡嘴里聽到這種評論，但想提醒以內閣的一些成員。萬斯稱，美國總統特朗普是當下全球「唯一對以色列抱有同情的國家元首」，「如果我是以色列內閣成員，我可能不會攻擊我在全世界僅存的強大盟友」。萬斯還說，以色列三分二的防禦武器來自美國，「靠美國人的雙手製造，花美國納稅人的錢」，美國每年向以色列提供大約40億美元的軍事援助，現在兩國正在談判新的援助協議。