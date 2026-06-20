美伊談判 | 美媒：特朗普特使前往瑞士 將與伊朗展開首輪核協議談判

美國新聞網站Axios周五（19日）引述一名美國政府官員報道，總統特朗普的特使威特科夫正在前往瑞士，預計在當地與伊朗舉行關於美伊諒解備忘錄的第一輪談判。而特朗普的女婿庫什納已經抵達瑞士，顯示出特朗普政府對於今次與伊朗接觸的高度重視。特朗普特使此行的主要目的，是與伊朗官方代表展開第一輪的關鍵談判，試圖為雙方懸而未決的核子問題尋求潛在的協議空間。

今次美伊會談原定於周五展開，但由於以色列持續襲擊黎巴嫩南部而被推遲。暫時不清楚新的會談時間是否已確定。

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特朗普2名特使先後前往瑞士，將與伊朗展開首輪核協議談判。路透社

特朗普指萬斯會遲一點前往瑞士。路透社

特朗普指出，伊朗有60天時間達成協議。法新社

庫什納、卡塔爾首相已抵瑞士

報道指，作為美國和伊朗之間關鍵調解人之一的卡塔爾首相穆罕默德已於周五較早前抵達瑞士。

美方原定由副總統萬斯率領代表團前往瑞士，但他周四晚臨時推遲有關行程。目前尚不清楚他是否會在本周末成行。

美國與伊朗日前簽訂諒解備忘錄，規定包括黎巴嫩在內的所有戰線必須立即停止交戰。儘管以色列與黎巴嫩真主黨致命衝突升級，一度看似將破壞美伊在瑞士舉行的和平談判，但雙方周五同意停火。美國總統特朗普當天下午接受全國廣播公司（NBC）新聞電話訪問時表示，他已與以色列方面通話，並要求對方同意停火。

特朗普：伊朗有60日時間達成協議

特朗普指出，伊朗有60天時間達成協議，否則將採取一些「讓他們不高興的行動」，但不認為事情會走到那一步。他也預期萬斯最終仍會前往瑞士參與和平談判，並表示特使威特科夫將先單獨前往，萬斯則會遲一點再去。

而黎巴嫩當局表示，以色列周五的空襲造成47人死亡，以色列則宣布4名士兵喪生。儘管美國官員透露以色列與真主黨已同意停火，但雙方交火未見緩和，成為美伊促成中東停戰協議以來最嚴重的一波衝突。

內塔尼亞胡：繼續駐紮黎南

以色列總理內塔尼亞胡表明，以色列軍隊將「在必要時」繼續駐紮在黎巴嫩南部。

伊朗外長阿拉格齊周五與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話時表示，美國有責任結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰事，美方應對違反諒解備忘錄條款的行為負責。

斡旋方將在埃及會晤

另據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周五報道，埃及和巴基斯坦當天發表聯合聲明說，參與伊朗與美國談判進程斡旋工作的有關國家代表將於周日（21日）在埃及會晤。

聲明說，出席會晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特阿拉伯，與會各方將就當前外交進程及相關議題交換意見。

聲明未透露今次會晤的具體地點。