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英運輸大臣「逼宮」促提離職時間表  施紀賢拒辭職

即時國際
更新時間：08:09 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:09 2026-06-20 HKT

英國執政工黨內部逼宮壓力升溫。大曼徹斯特市長貝安德代表工黨出戰英格蘭西北部一個下議院議席並成功勝出後，表明工黨已來到「改變現狀的最後機會」，揚言要為英國開闢新道路。早前已表態有意競逐工黨黨魁的他，勢將成為首相兼工黨黨魁施紀賢的最大挑戰者之一。

《金融時報》報道，運輸大臣艾凱迪當地周五已要求施紀賢制定離職時間表，直言為了國家及工黨利益，他應讓位，令黨內能有序過渡至新領導人。另有英國傳媒報道，多名內閣大臣亦正醞釀向施紀賢施壓。

不過，施紀賢在倫敦會見記者時明確表示，不會主動離職。他列舉自己上任兩年以來的政績，包括加強英國與歐盟聯繫、穩定經濟等，強調若黨內舉行黨魁選舉，他將會參選，並「不會退縮」。

自工黨上月在地方選舉慘敗後，黨內要求施紀賢辭職的聲音持續擴大。據報，目前約四分之一工黨議員已敦促他下台，且人數仍在增加。有議員認為，應給予施紀賢一個周末時間深思熟慮，決定是否主動請辭。

分析指，貝安德成功重返國會，令工黨黨魁之爭正式升溫。若施紀賢拒絕讓步，工黨或將陷入一場圍繞領導權、路線及大選前景的激烈內鬥。

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