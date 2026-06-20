曼城市長大勝國會補選將挑戰相位 英媒：多位閣員要求施紀賢訂離職時間表

位於英格蘭西北部的英國國會選區梅克菲爾德周四舉行補選，工黨籍的大曼徹斯特市長貝安德取得大勝，將重返國會下議院，從而具備參與工黨黨魁競爭的條件，為他挑戰施紀賢的首相大位鋪平道路。素有「北部之王」之稱的貝安德在勝選感言中說「這是改變的最後機會……我們為英國規劃一條新道路」。《泰晤士報》報道，多位內閣大臣將要求施紀賢制訂離職時間表。

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是次補選，正是因為原梅克菲爾德（Makerfield）選區工黨議員西蒙斯上月中旬宣布辭職，為貝安德進入國會鋪路。點票結果顯示，56歲的貝安德（Andy Burnham）得票率達54.8%，碾壓改革黨候選人凱尼恩的34.5%。

「這是改變的最後機會」

此次大勝讓貝安德擁有充足底氣挑戰民望低迷的首相施紀賢。在英國的內閣體制下，擔任首相的前提是取得國會議員身份。

貝安德在勝選演說中將此次勝利定義為英國政治的「轉折點」。他說，當下民粹思潮持續抬頭，本次結果是英國擺脫撕裂式負面政治的契機，說：「我確實對黨內說，這是改變的最後機會……我們將為英國規劃一條新道路」。

貝安德被視為黨內的左翼代表人物，自2017年起擔任大曼徹斯特市長。他一貫主張關鍵公共服務國有化，批評新自由主義經濟政策弊病叢生，並公開表態一旦啟動黨魁競選，自己必將參選。

民調顯示，若由工黨全體黨員投票選舉新黨魁，貝安德勝算極大。5月底民調機構YouGov對工黨成員的民調發現，貝安德若在黨魁選舉中與施紀賢對決，將贏得59%黨員投票支持，支持施紀賢的黨員僅37%。上月地方選舉工黨遭遇重挫後，近四分一工黨議員已呼籲施紀賢卸任，國防、衛生等多名內閣高官亦因不滿其領導路線辭職。《泰晤士報》昨日報道，多位內閣大臣當地時間周五與施紀賢會面會告知他「時間已到」，敦促他制訂「有序過渡」的時間表。

施紀賢強調必參戰

施紀賢本周重申，若出現黨魁爭奪戰自己必將參選，並警示黨內激烈競選恐加劇陣營撕裂。他昨日對記者說「如果有競爭……我會參選，而且我已經多次說過，我不會退出。」工黨黨內另一潛在競爭者、前衛生大臣施卓添表態，若施紀賢不明確卸任時間表，他將推動盡快開啟黨魁競選，貝安德此次大勝足以證明工黨亟需路線革新。按照工黨規則，需81名下院議員，即佔工黨議會黨團兩成人數聯名支持單一候選人，方可正式發起黨魁挑戰。

不少工黨議員認為，脫歐旗手法拉奇領導的改革黨目前民調領跑，貝安德是黨內少數能有效制衡改革黨的人物。