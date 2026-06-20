差10分鐘便爆炸！機警童揭歹徒炸彈陰謀救回警員一命

泰國南部陶公府再發生針對警方的炸彈襲擊事件。一輛停泊在路邊的警車遭人暗中安裝定時炸彈，幸獲一名兒童及時發現可疑情況並通知村民及警方，警員迅速疏散現場人員。約10分鐘後，炸彈如期爆炸，警車嚴重損毀，正因該名機警孩童的提醒，最終避過人命傷亡。

事發於周五（19日）下午約1時10分，地點位於陶公府容縣一座清真寺外。當時警員正在附近執行例行走訪任務，並將警車停泊於清真寺前的路邊。

據報，現場原本四下無人，其間一名兒童發現一名陌生男子在警車旁形跡可疑，不時蹲下站起，甚至曾鑽入車底查看，行徑異常。男童察覺有異，隨即跑往通知村內長輩。

村民趕到現場時，該名男子已經離去。眾人檢查警車後，在車底發現可疑物品，於是立即通知警方，並分頭協助清空周邊區域，避免途人靠近。

約10分鐘後，現場傳出一聲巨響，懷疑預先設定的炸彈隨即引爆。爆炸威力巨大，導致警車多處受損，一輛途經車輛亦受到波及，幸而事前疏散及時，未有造成人命傷亡。

爆炸發生後，排爆小組及警犬隊奉召到場調查。技術人員在確認現場安全後展開勘查，發現涉案炸彈被放置於一個金屬盒內，重約1至2公斤，以定時裝置引爆，並被刻意隱藏於警車底盤位置。

調查人員相信，疑犯原本打算待警車駛離現場後才引爆炸彈，以襲擊正在執勤的警員，因此今次事件明顯屬有預謀的針對警察襲擊。

警方翻查閉路電視片段後發現，一名身穿白色長袖外套及黑色長褲的男子，從清真寺旁一條小巷步出，趁四周無人注意時迅速將炸彈安裝於警車底部，其後匆匆離開。

警方正追緝涉案男子下落，並調查其是否與當地武裝組織有關。當局指出，若非一名兒童及時察覺異常並向村民報訊，後果可能不堪設想。警方形容，今次炸彈襲擊未遂，全賴男童警覺及村民迅速反應，成功避免一場可能造成重大傷亡的悲劇。