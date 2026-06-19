伊朗局勢｜霍爾木茲海峽通行新規 伊朗：須提前48小時提交申請

伊朗「波斯灣海峽管理局」於當地時間19日宣布霍爾木茲海峽通行新規，要求所有過境船隻須在抵達海峽區域前至少48小時提交申請，並須嚴格遵照當局指定的航線及通行時間航行。

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新規主要內容

根據伊朗官方發布的通行要求，新規涵蓋以下重點：

須提前48小時提交申請：船隻過境申請須在抵達霍爾木茲海峽區域前至少48小時提交，並通過官方網站或指定電郵遞交，以避免在進出口點造成延誤。

60天免費通行：在60天期限內，涉及安全保障、環境服務及伊朗相關船舶保險等費用將不向船主收取，全部成本由伊朗政府承擔。

須遵照指定航線：由於海峽部分水域仍受水雷影響，為確保航行安全並防止碰撞，所有船舶必須嚴格遵照當局指定的航線及排定通行時間航行，未遵守規定所造成的一切後果由船主自行承擔。

美伊協議背景

美伊雙方於17日公布諒解備忘錄正式文本。根據協議，美國即時解除對伊朗的海上封鎖，伊朗則安排商船在60天期限內免費安全往返於波斯灣和阿曼灣之間。伊朗最高國家安全委員會表示，已發布命令要求迅速處理船隻過境請求。

伊朗當局強調，官方網站及指定電郵是處理通行申請的唯一認可渠道，其他通訊方式將不被受理。