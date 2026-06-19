日本新幹線車禍｜「希望號」高速撞死闖軌漢 東京至新大阪一度全線癱瘓

日本東海道新幹線發生嚴重致命事故。今日（19日）傍晚，一名男子突然闖入靜岡縣濱松站附近的鐵軌，隨即遭一列高速駛至的「希望號」新幹線列車猛烈撞擊。闖軌男子當場傷重身亡，涉事列車車頭亦被撞至凹陷損毀。受事故影響，東海道新幹線東京站至新大阪站之間，以及山陽新幹線部分路段一度全線暫停運行，導致多個主要車站擠滿大批滯留旅客。經緊急清理及調查，JR東海公司證實，全線已於當地時間今晚8時48分（香港時間晚上7時48分）陸續恢復行駛。

綜合日本放送協會（NHK）及共同社報道，事發於當地下午5時40分左右。涉事列車為從東京出發、前往福岡博多的「希望號」（Nozomi）49次列車。當列車高速通過靜岡縣濱松站時，司機驚覺有人擅自闖入鐵軌，雖然緊急煞車，但仍避之不及直接將其撞飛。

列車最終在距離濱松站往豐橋站方向約3公里處成功煞停。警方及消防部門接報後派出大批救援車輛趕赴現場，經醫護人員證實，該名闖入軌道的男子已當場死亡，列車上則無人受傷。從航拍畫面可見，涉事新幹線的流線型車頭嚴重凹陷受損，軌道旁停滿多輛消防車及救護車，氣氛緊張。

正值周五下班黃昏 兩大主要車站逼爆

受事故影響，JR東海公司隨即將東京站至新大阪站的雙向列車全線停駛。由於事發時正值周五黃昏的下班及出行高峰期，東京站及名古屋站內瞬間湧現人潮，水洩不通。電子屏幕上全是停駛與延誤公告，大批歸家無期的旅客神情無奈。

一名身在涉事列車上的男乘客向傳媒表示，事發後車廂內燈光與冷氣維持正常，廣播僅通知「列車撞到東西」，車內秩序大致良好。

晚上近9時全線復車 鐵路公司致歉

在停駛近3小時後，JR東海公司於晚上發表最新公告，宣布在處理完現場及確認安全後，東海道新幹線已於當地時間晚上8時48分全線恢復運行。惟由於事故造成嚴重延誤，班次預計仍需一段時間才能恢復正常。鐵路公司對事件造成的大規模混亂及不便向公眾深表歉意。