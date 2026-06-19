曼城市長補選大勝 勢挑戰施紀賢相位

英國大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）於今日（19日）凌晨公布的英格蘭馬克菲爾德（Makerfield）選區國會補選中，以壓倒性姿態勝出，為他重返下議院及挑戰首相施紀賢（Keir Starmer）的工黨黨魁地位鋪平道路。他在勝利宣言中直言「政治已失靈」，警告工黨「這是最後一次改變的機會」。

得票拋離對手逾九千票

今次補選投票於當地時間18日結束。官方點票結果顯示，代表執政工黨出戰的貝安德取得24,927票，得票率約54.8%，大幅拋離主要對手英國改革黨（Reform UK）候選人羅拔·凱尼恩（Robert Kenyon）逾9,200票。貝安德形容馬克菲爾德是他的「試金石」，而非「跳板」。

相關新聞：曼城市長參加議員補選 力拼重返國會挑戰相位

施紀賢「改變太慢」捱批

現年56歲的貝安德曾在白高敦（Gordon Brown）政府擔任內閣官員，2017年離開國會出任大曼徹斯特市長，因高支持度獲譽為「北方王者」。由於施紀賢領導的工黨政府民望因經濟停滯、公共服務惡化而持續下挫，上月地方選舉更遭遇數十年來最嚴重慘敗。有分析指，工黨2024年大選的勝利只是「反保守黨」的投票，而非支持工黨本身，執政不足兩年便面臨「改變太慢」的強烈批評。

根據工黨黨規，貝安德只要獲得至少81名工黨國會議員支持，即可正式挑戰施紀賢的黨魁地位。他已表明若舉行黨魁選舉，將會參加。不過知情人士透露，貝安德不會立即發動挑戰，其支持者正推動「有序權力過渡」，希望施紀賢同意制訂下台時間表。前衞生大臣韋斯·斯特里廷（Wes Streeting）等黨內高層亦表明，若施紀賢拒絕退位，將準備參與黨魁競逐。施紀賢雖曾發文祝賀貝安德勝出，惟外界普遍預期這場權力博弈才剛開始。