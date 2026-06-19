祖母去世︱美國孫女網購骨灰盅打開發現「有餡」 驚問：你是誰？

家人離世後，為已故親人妥善辦好後事、讓其安息本是人之常情。然而，美國亞利桑那州一名女子在網購平台亞馬遜（Amazon）上為剛過世的祖母訂購骨灰盅，收到後打開一看，裡面竟然殘留著他人的骨灰，令全家人既震驚又不安。

骨灰盅外觀看似全新

高齡98歲的庫斯皮斯（Dorothy Kuspis）於5月27日辭世，家人在悲痛之餘著手處理後事。孫女韋格納（Ashleigh Wegner）表示，母親與舅舅們在亞馬遜上挑選了一個黃銅製的心型小骨灰盅，打算用來存放部分骨灰，供近親留作紀念，未想到卻出現「烏龍」。

韋格納接受當地媒體《AZ Family》訪問時表示：「下單幾天後，骨灰盅就送達了。我打開時，發現外觀有點灰塵。」起初她並未在意，未料揭開盅蓋後發現，竟看見裡面殘留著灰白色粉末。她補充，在那一瞬間，腦海中只有一個念頭：「你是誰？你從哪裡來的?」

她形容，該骨灰盅外觀看似全新，內部卻殘留著明顯不屬於其祖母的骨灰，「我嚇了一跳，也覺得很不舒服，整個人感到非常不安。」

聯繫賣家卻未有回覆

韋格納事後向亞馬遜客服反映，對方承諾會安排退款，但她主動聯繫第三方賣家後，至今未獲任何回覆。她強調，自己提出申訴是不希望該骨灰盅被退回倉庫後再次上架。她擔心，萬一又被其他人買到，讓別的家庭在同樣心碎的時刻面對這種衝擊，那就太殘忍了。

目前她已另行購買新的骨灰盅，讓祖母入土為安。

此前偶遇無主骨灰

更巧合的是，韋格納過去也曾遇過類似情況。她與丈夫曾在自家附近的小巷發現一份無主骨灰，雖然輾轉聯絡上死者家屬，對方卻不願領回。最終她只能將該份骨灰撒在亞利桑那州的山區，而這次她也打算以同樣的方式，處理骨灰盅內這名陌生人的骨灰。

