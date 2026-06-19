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遊日注意 | 東京澀谷強力取締亂丟垃圾 半月開210張罰單

即時國際
更新時間：14:41 2026-06-19 HKT
發佈時間：14:41 2026-06-19 HKT

日本東京都澀谷區6月1日起針對亂丟垃圾正式推出罰則，凡亂丟垃圾，可以被當場開罰2000日圓（約97港元）。截至本周二（16日），半個月內已開出210張罰單。面對垃圾桶不足，澀谷區計劃設置智能垃圾桶，希望透過執法與配套措施雙管齊下，改善市容環境。

除了針對丟垃圾開罰，澀谷區也要求部分商家設置垃圾桶，若未依規定設置，最高可處5萬日圓（2417港元）罰款。

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凡亂丟垃圾，可以被當場開罰2000日圓。路透社
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澀谷區計劃設置智能垃圾桶，希望透過執法與配套措施雙管齊下，改善市容環境。法新社
澀谷區計劃設置智能垃圾桶，希望透過執法與配套措施雙管齊下，改善市容環境。法新社

另一方面，日本觀光廳調查顯示，垃圾桶太少連續3年成為外國旅客在日本旅遊時最困擾的問題，高於語言溝通不良、觀光景點過於擁擠，以及大眾交通使用不便等。

擬設SmaGO智能垃圾桶

為改善現況，澀谷區計劃於2026年度內設置SmaGO智能垃圾桶。這款垃圾桶具備自動壓縮垃圾功能，可將原本120公升容量提升至約5倍，有效降低清運頻率。

東京都也宣布，將自6月起受理地方政府及交通業者申請智能垃圾桶補助，經費將來自住宿稅。

東京都正推動住宿稅由固定金額改為按住宿費比例課稅，未來稅收可望增加。住宿稅不僅由東京都民負擔，也由到東京旅遊的旅客共同負擔，因此東京都希望利用這筆收入改善公共服務，例如增設垃圾桶等公共設施。

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