伊拉波疫情 | 民主剛果逾200死 紅十字會示警：恐1年才受控
更新時間：13:52 2026-06-19 HKT
發佈時間：13:52 2026-06-19 HKT
發佈時間：13:52 2026-06-19 HKT
剛果民主共和國一個多月前爆發伊波拉疫情，非洲聯盟旗下的非洲疾病控制與預防中心證實，死亡人數已超過200人。紅十字會警告，這波疫情尚未達到高峰，可能需要一年才有辦法控制下來。
875人確診 死亡率23%
非洲疾病控制與預防中心公布，目前確診病例已達875宗，其中202人死亡，死亡率23%。
該中心醫生曼庫拉（Wessam Mankoula）形容狀況堪憂。他說：「由於安全情勢的挑戰，且非洲疾病控制與預防中心、世界衛生組織及其他合作夥伴難以進入某些地區，我們看到接觸者追蹤率還是很低。」
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本迪布焦病毒尚無疫苗或療法
民主剛果位於非洲中部，幅員遼闊。這次是該國第17次爆發伊波拉疫情，防疫工作面臨極大挑戰。而且造成本次疫情的本迪布焦病毒（Bundibugyo virus），尚無經核准的疫苗或治療方法。
疫情波及的民主剛果東北部3省伊圖里（Ituri）、北基伍（North Kivu）和南基伍（South Kivu）長期以來衝突不斷，大量民眾流離失所，加重防疫負擔。
這波疫情也蔓延到鄰國烏干達，不過該國防疫措施奏效，至今確診19例、2人死亡，病例多半是來自民主剛果的旅客。
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