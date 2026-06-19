奧巴馬總統中心揭幕 群星前總統齊聚 特朗普缺席

美國前總統奧巴馬位於芝加哥的總統中心周四（18日）揭幕，今次開幕活動眾星雲集，包括荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、男星湯漢斯（Tom Hanks）與女名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）等名人皆出席。另外，所有仍在世的美國前總統都出席這場盛會，但現任總統特朗普並未現身。

64歲的奧巴馬是美國首位非裔總統，他為這座現代風格濃厚的中心啟用致詞，演說中展現了他標誌性的樂觀風格。這座具未來感的園區，典藏奧巴馬2個總統任期的檔案與紀念物，19日正式對外開放。

提「不要國王」口號 贏現場掌聲

奧巴馬提及許多美國人對民主制度正陷入危機的擔憂，他說出「不要國王」（No Kings）這句廣受反特朗普示威者使用的口號時，贏得現場掌聲。

但奧巴馬也表明，「絕大多數」民眾希望國家能夠弭平分歧。

他說：「人們渴望的並不是永無止境的憤怒與分裂。他們尋求的是公平、常理以及相互尊重。」

史提芬史匹堡、湯漢斯出席

今次活動星光熠熠，除了史提芬史匹堡及湯漢斯等名人外，還包括愛爾蘭搖滾天團U2主音Bono、Stevie Wonder、搖滾歌手Bruce Springsteen以及當地樂壇組合The Roots，他們都帶來精彩演出。

這也是少數幾次美國歷任前總統齊聚一地的場合之一。

小布殊、克林頓、拜登同上台

共和黨的小布殊、民主黨的克林頓與拜登一同走上舞台，與奧巴馬、其夫人米歇爾以及2名女兒薩莎（Sasha）和瑪麗亞（Malia）同台亮相。

現年80歲的特朗普不僅缺席，他也持續對奧巴馬發動批評，甚至不時進行人身攻擊，打破歷任總統之間長期維持的非正式默契。

出席這場盛會的外國貴賓，還包括意大利前總理倫齊（Matteo Renzi）與德國前總理默克爾（Angela Merkel）。