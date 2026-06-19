東京小學大火疏散300人 多人吸入濃煙送院疑有人被困︱有片
更新時間：11:22 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:22 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:22 2026-06-19 HKT
根據東京警視廳和東京消防廳報告，6月19日上午11點左右，位於東京都北區的滝野川第三小學校發生火災，約300名學生已被疏散至學校操場避難。 不過有消息稱「可能有多人未能及時逃離火災現場」，目前傷亡情況不明。
現場一片混亂
據報，小學四樓音樂教室附近冒出黑煙，當局已派出54輛消防車及其他救援車輛趕往現場灌救。有在場人士表示，救護車和消防車已經趕到現場，現場一片混亂。
事發後，校方已緊急疏散學生及教職員到附近公園暫避，期間有三名身處學校戶外區域的兒童獲救。目前，當地警方與消防部門正深入調查現場情況，以確定是否有人受傷或被困。
目前已確認，8名小學生和1名教師因吸入濃煙被送往醫院。這9人的傷情程度尚不清楚。
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