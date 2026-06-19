東京小學大火疏散約340人共10人受傷送院 起火原因未明︱有片
更新時間：11:22 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:22 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:22 2026-06-19 HKT
根據東京警視廳和東京消防廳報告，當地時間6月19日上午11點左右，位於東京都北區的滝野川第三小學校發生火災，約340名師生已被疏散至學校操場避難，起火原因仍在調查當中。
全體人員安全撤離
據報，小學四樓音樂教室附近冒出黑煙，部分牆面被燒黑。接報後，當局就派出60多輛消防車及其他救援車輛趕往現場灌救。有在場人士表示，事發後現場一片混亂。
事發後，校方已緊急疏散全體師生至附近公園暫避。警方與消防正調查起火原因，事件中共有10人因吸入濃煙等原因受傷送院。
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