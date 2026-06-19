Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京小學大火疏散約340人共10人受傷送院 起火原因未明︱有片

即時國際
更新時間：11:22 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:22 2026-06-19 HKT

根據東京警視廳和東京消防廳報告，當地時間6月19日上午11點左右，位於東京都北區的滝野川第三小學校發生火災，約340名師生已被疏散至學校操場避難，起火原因仍在調查當中。

全體人員安全撤離

據報，小學四樓音樂教室附近冒出黑煙，部分牆面被燒黑。接報後，當局就派出60多輛消防車及其他救援車輛趕往現場灌救。有在場人士表示，事發後現場一片混亂。

事發後，校方已緊急疏散全體師生至附近公園暫避。警方與消防正調查起火原因，事件中共有10人因吸入濃煙等原因受傷送院。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
16小時前
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排
社會
4小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
影視圈
19小時前
端午金多寶今晚進行攪珠，特設6,000萬港元金多寶。
8000萬六合彩︱端午金多寶攪珠結果出爐 頭獎一注中派$7630萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
17小時前
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
5小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
2小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
2026-06-18 09:00 HKT
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
影視圈
2026-06-18 10:00 HKT