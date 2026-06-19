美以分歧浮面 | 萬斯警告以色列勿批協議 強調特朗普是唯一盟友

美國和以色列在美伊諒解備忘錄的分歧浮面，美國副總統萬斯周四（18日）猛烈抨擊以色列批評美伊協議的人士，表示特朗普總統是目前以色列唯一的盟友。萬斯在措辭強硬的回應中，還提及以色列每年獲得美國數十億美元的國防援助。

萬斯是在為本周達成、旨在結束與伊朗戰爭的協議辯護。美國和以色列的批評人士認為，這項協議未能抑制伊朗導彈計畫，也未提出明確方式拆除伊朗核設施，同時還限制以色列在黎巴嫩對抗真主黨武裝分子的軍事行動。

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萬斯警告以色列勿批美伊協議。路透社

萬斯警告以色列勿攻擊在全世界僅存的唯一強大盟友。美聯社

傳特朗普曾爆粗怒罵內塔尼亞胡。路透社

特朗普近來多次批評長期盟友以色列，使兩國關係緊張升高。就在不到4個月前，美國與以色列才聯手對伊朗發動攻擊。

警告勿攻擊唯一盟友

在白宮記者會上，當被問及有報道稱以色列總理內塔尼亞胡對協議感到憤怒時，萬斯表示未曾聽聞內塔尼亞胡這類言論，但他批評內塔尼亞胡內閣成員，稱這些人不僅攻擊協議，也對特朗普發動攻擊。

萬斯對記者說：「我要傳達兩點訊息。第一，特朗普是此時此刻全世界唯一一位同情以色列的國家領導人。如果我是以色列政府內閣成員，我可能不會去攻擊在全世界僅存的唯一強大盟友。」

提醒美提供3分2防禦武器

他還表示，會提醒這些閣員，以色列目前約3分2用於防禦的武器系統，「都是由美國人製造，並由美國納稅人的稅金支付」。

美國目前每年向以色列提供約40億美元軍事援助，而兩國正在協商新的援助協議。

萬斯指出：「以色列的問題不是特朗普，任何在以色列認為美國總統是他們最大問題的人士，都需要清醒過來，認清這個國家目前所面臨的現實處境。」