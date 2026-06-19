伊朗局勢︱特朗普稱伊朗必須擁有導彈 坦言擔心打仗引發經濟災難

美國總統特朗普周三（6月17日）為簽署停戰諒解備忘錄一事辯護，坦言如持續衝突可能導致「經濟災難」。他甚至說出允許伊朗保有彈道導彈等話。

伊戰推高能源價格 影響美中期選舉

在法國出席七國集團（G7）峰會的特朗普說，在推動結束戰爭的過程中，股市上漲對他有所影響，並說自己不希望被拿來與前總統胡佛相提並論。胡佛擔任總統期間1929年股市崩盤，最終遇上經濟大蕭條。特朗普對記者說：「他（胡佛）一直是我最不想成為的那種人，我不想看到一場經濟災難。」

《華爾街日報》指出，特朗普這番話形同默認他的決策確有受到戰事所引發全球反應的影響。伊戰推升能源成本，而美國將於11月舉行中期選舉。

美國與以色列2月對伊朗開戰，目標包含消除伊朗發展核武的威脅與彈導飛彈能力。然而特朗普周三說：「他們（伊朗）必須擁有一些（導彈），因為其他國家也有。難道我要允許沙特阿拉伯有導彈，而伊朗卻不能有嗎？事情不是這樣做的。導彈不是問題所在，導彈頂多打擊一小塊地區，不會炸掉整個地球。」但他也坦承，幕僚間對此立場有分歧。