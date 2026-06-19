伊朗局勢︱伊朗議長：霍峽免費通航60天之後收服務費 另擬稀釋濃縮鈾

美國總統特朗普與伊朗總統佩澤希齊揚昨日（6月18日）先後簽署停戰諒解備忘錄，令旨在結束戰爭的初步協議正式生效。根據雙方公布的正式文本，能源咽喉要道霍爾木茲海峽只免費通航60天。伊朗國會議長稱，伊方將在60天後收取服務費。至於濃縮鈾庫存處置，伊朗將稀釋其濃縮鈾庫存，最低限度方案是在國際原子能機構監督下現場進行稀釋。

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霍峽免費通行的時代或告終

美伊原定今日（6月19日）在瑞士舉行正式簽署儀式，惟兩國總統已提前於昨日簽署14點備忘錄，接下來雙方將展開至少為期60天的談判爭取達成最終和平協議。特朗普是在法國出席七國集團（G7）峰會後，於周三（6月17日）晚，在凡爾賽宮與法國總統馬克龍共進晚宴前，簽署這份諒解備忘錄。他步出凡爾賽宮時向媒體表示：「剛剛簽好了。」其後，伊朗官方通訊社也發布照片，顯示總統佩澤希齊揚簽署諒解備忘錄。

伊朗外交部發言人說，備忘錄「已由兩國總統簽署定案」，現在是考驗執行力的時候了。這份文件旨在為美國與以色列於2月28日發動的戰爭畫下句點。根據美伊公布的備忘錄正式文本，霍爾木茲海峽設有僅60天的免費通航期。文本稱，伊朗將盡最大努力，確保商船在60天內免費、安全往返波斯灣與阿曼海。商船將立即恢復通行；另考慮到伊朗清除技術及軍事障礙、掃雷需時，通航須於30天內全面恢復。

伊朗國會議長卡利巴夫周三說，霍爾木茲海峽「永遠不會回到以前的狀態」，伊朗會在期限屆滿後對霍峽收取「服務費用」。伊朗外交部發言人昨日說，伊朗已與阿曼基本敲定霍爾木茲海峽管理機制，將對在該海峽提供的服務收取費用。目前，相關機制安排正在起草中。

伊媒日前報道，伊朗計劃在60天期限過後，向通過霍峽的商業航運船隻收取安全、導航、環境及保險服務費用，以增加收入。戰前伊朗從未對霍峽商船收費，代表霍峽免費通行的時代可能告終。

國際能源署（IEA）署長比羅爾昨日則表示，霍峽「必須無條件重新開放」，相關談判應在未來60天內完成。船舶追蹤數據顯示，昨日已有三艘油輪和一艘液化天然氣（LNG）運輸船通過霍峽。這的三艘懸掛沙特國旗的油輪合計載有600萬桶原油。

會在監督下稀釋濃縮鈾

至於濃縮鈾庫存的處置問題，備忘錄未有要求伊朗將相關核材料運離境外，而是允許伊朗在境內處理其濃縮鈾庫存。文本列明，最低方案是在國際原子能機構（IAEA）監督下，在伊朗境內現場稀釋，以降低其濃度。

美將解凍伊朗資金

根據備忘錄，美國將讓伊朗取得被凍結的資金，而具體解凍程序將在後續談判商定。特朗普昨日為此安排辯護，說：「我們拿走了他們很多錢，那不是我們的錢。到了某個時候，我想終究還是得把它還回去。」特朗普並說，拿走伊朗高濃度濃縮鈾「沒那麼重要」，真正重要的是確保德黑蘭無法獲得核武。瑞士外交部稱，華府與德黑蘭計劃今日在瑞士比爾根山度假村舉行初步會談，討論如何落實協議。

伊朗外交部發言人說，備忘錄「已由兩國總統簽署定案」，現在是考驗執行力的時候了。

美伊諒解備忘錄最終版本（節錄）

1 美國、伊朗及其在當前戰爭中的盟友簽署本諒解備忘錄，聲明立即並永久停止包括黎巴嫩在內的所有戰線的軍事行動；承諾今後互不發動戰爭或軍事行動，互不使用武力或以武力相威脅；並確保黎巴嫩的領土完整與主權。最終協議將確認包括黎巴嫩在內的所有戰線戰爭的永久結束。

2 美國與伊朗承諾相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政。

3 美伊承諾在最多60天內進行談判並達成最終協議，該期限經雙方同意可延長。

4 美國立即着手解除對伊朗的海上封鎖，並將在30天內完全解除。美國進一步承諾在最終協議達成後30天內，將其軍隊撤離伊朗周邊區域。

5 伊朗將在諒解備忘錄簽署後，確保商船免費安全地在波斯灣至阿曼海之間通行，只為期60天。考慮到需要排雷等工作，商船通行將於30天內全面落實。伊朗將與阿曼進行對話，並與其他波斯灣沿岸國家協商，依據適用的國際法及霍爾木茲海峽沿岸國家的主權權利，確定霍峽未來的管理及海事服務安排。

6 美國承諾與區域夥伴合作，制訂計劃，投入至少3000億美元用於伊朗的重建與經濟發展。該計劃的實施機制將作為最終協議的一部分，在60天內敲定。

7 美國承諾，按照最終協議將要商定的時間表，終止針對伊朗的各類制裁。

8 伊朗重申其不會獲取或研發核武器。雙方同意解決現有濃縮核材料庫存的處置問題，最低限度方案是在國際原子能機構監督下於現場進行稀釋。

9 在最終協議達成之前，美伊雙方同意維持現狀。

10 美國承諾，自本諒解備忘錄簽署之日起至制裁解除之日，美國財政部將簽發豁免許可，允許伊朗原油、石油產品及衍生品出口。

11美國承諾，在本諒解備忘錄實施後，將全面開放伊朗被凍結或受限的資金及資產供其使用。美伊將在談判期間就釋放上述資金的相關程序達成一致。

12 美伊同意建立執行機制，以監督本諒解備忘錄的順利實施以及未來最終協議的合規執行情況。

13 在本諒解備忘錄簽署後，且備忘錄第1、4、5、10及11條開始實施並持續執行的前提下，美伊將就剩餘條款進行最終協議談判。

14 最終協議將通過聯合國安理會一份具有約束力的決議予以批准。