美國長島海灘連環姦殺肢解案 建築師兇手遭判終身監禁 因薄餅皮殘留DNA落網

震驚全美、塵封超過二十年的紐約長島吉爾戈海灘（Gilgo Beach）性工作者連環姦殺肢解懸案，昨日終於迎來歷史性終審判決。現年62歲、落網前為著名建築師的變態連環殺手霍伊爾曼（Rex Heuermann），在今年四月正式認罪後，於當地時間周三（17日）被法官重判多項終身監禁，且所有刑期必須全部連續執行，意味著這名惡名昭彰兇手將在鐵窗背後終老，為這宗纏繞當地二十多年的恐怖夢魘正式畫上句號。在庭審現場，面對多名受害者家屬字字泣血的痛訴，法官亦按捺不住心中怒火，當庭痛斥霍伊爾曼卑劣懦弱，更嚴厲下令「把他弄出去！」引來全庭旁聽市民喝采歡呼。

警方當年尋找失蹤少女 意外揭發海灘藏屍11具

這宗被美國傳媒形容為世紀懸案的驚天連環殺戮，最早可追溯至2010年。當時當地警方正全力搜尋一名失蹤的24歲女子吉爾伯特（Shannan Gilbert），豈料在長島偏僻的吉爾戈海灘進行地毯式搜索時，意外掘出多具遭粗麻布包裹的人類遺骸。警方隨後擴大搜索範圍，先後在該片海灘附近尋獲高達11具屍體，當中包括吉爾伯特在內的8名女性、1名男性及1名幼兒，消息當時震驚全美，海灘頓成恐怖停屍間。

儘管檢察官在庭上表示，目前暫未有確鑿證據顯示這11具屍體全部存在直接關聯，但控方掌握的鐵證顯示，身為建築師、外表文質彬彬的霍伊爾曼，其骨子裏卻是個嗜血惡魔。在長達17年的時間裏，他專門以社會邊緣的性工作者為獵殺目標，將她們殘忍姦殺後進行肢體肢解，最後拋屍於這片荒涼的海灘。

手法極度兇殘斬首切斷雙手 八名女子遇害部分屍身藏麻布袋

隨著案情在庭上進一步披露，霍伊爾曼令人髮指的犯案手法亦首度曝光。死者中部分女性在生前遭遇性侵犯後被活活勒死，其後更遭到肢解。

其中，於2003年失蹤、年僅20歲的少女泰勒（Jessica Taylor）慘遭斬首，雙臂亦被從軀幹上砍下；而早在2000年便遇害的女子麥克（Valerie Mack）同樣未能倖免，她被發現時頭部遭割斷、雙手被砍斷，甚至其中一條大腿亦被利刃切斷。霍伊爾曼在今年4月8日正式認罪，承認自己在1993年至2010年期間，先後殘忍殺害了至少8名女子，並將部分受害者的屍體用粗麻布包裹後，丟棄在隱蔽的長島海灘，行徑令人不寒而慄。

然而，這宗正義的審判卻來得太遲，更揭開了美國警方當年的腐敗與疏忽。多名受害者家屬在法庭外憤怒控訴，質疑破案時間竟然長達二十多年。家屬痛批，正是因為當初的受害者多為性工作者，警方從一開始就抱持歧視態度，未有全力投入資源調查。

據英國廣播公司（BBC）報道，當地警局當初非但未有及時邀請聯邦調查局（FBI）等頂尖專家介入，當時的警局調查負責人甚至還捲入了妨礙司法公正的政治醜聞，導致案件進度被白白耽誤。直至2022年，當地警方頂住輿論壓力，重組了聯邦與地方聯合專案組，將過去二十年累積的目擊者車型及兇徒外貌線索進行大數據比對，並採取極其嚴密的跟監行動，最終在兇手吃完、丟棄的薄餅盒邊緣上，成功採集到關鍵的殘留DNA。專案組隨即將此基因與當年屍體上的DNA進行科學比對，驚覺完全脗合，遂於2023年果斷採取行動將霍伊爾曼逮捕歸案。BBC指，新專案組在成立短短幾周內便將隱匿多年的真兇緝拿歸案，無疑給了當年怠慢辦案的舊體制一記響亮的耳光。

在周三的判刑聆訊中，多名受害者家屬獲准出庭發言。眾人細數親人離世二十年來給家庭帶來的精神創傷，庭上不少家屬情緒激動落淚。面對家屬的指責，現年62歲的霍伊爾曼在庭上神色黯然，坦言到了這個階段，自己再說任何認罪的話都已毫無意義，但仍首度開口表示心存悔意。

其辯護律師隨後在庭外指出，霍伊爾曼最終選擇坦白認罪，是希望避免家屬在漫長的庭審聆訊中承受二次傷害。負責此案的檢察官則在主審法官下令將霍伊爾曼押解離場後發表聲明，強調這場遲到的正義審判，希望能讓飽受折磨超過二十載的受害者家屬得以真正釋懷並療傷，告別過去的陰霾，迎來新生。