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美國紐約時報廣場爆槍擊 1人受傷疑犯被捕︱有片

即時國際
更新時間：08:19 2026-06-19 HKT
發佈時間：08:19 2026-06-19 HKT


美國紐約時報廣場（Times Square）發生槍擊事件，慶祝NBA球隊紐約人封王的遊行後，有人向觀光遊客及路人開槍，途人嚇得四散，場面混亂。消息指，有1人受傷，涉案疑犯已被捕。

據CCTV影片顯示，當地時間周四下午3時40分左右至少兩名穿黑衣連帽衫男子，走進紐約時報廣場擁擠的十字路口，持疑似手槍的東西向途人開火。大批途人立即彎腰躲避及散開。

疑似槍手被拘捕。noticias_msm@X
疑似槍手被拘捕。noticias_msm@X
疑似槍手被拘捕。noticias_msm@X
疑似槍手被拘捕。noticias_msm@X
疑似槍手被拘捕。noticias_msm@X
疑似槍手被拘捕。noticias_msm@X

據美聯社報道，警方迅即找到1名疑犯，消防方面則指有1人受傷。

目前，現場部分路段已被封鎖。警方也在案發現場，發現一輛有多個彈孔的紅色車輛。據部分消息認為，事件可能是黑幫火併。

警方仍在調查槍擊案原因。

槍擊發生前，紐約時報廣場一帶，大量民眾聚集遊行，慶祝美國職籃NBA紐約人封王，人潮逼滿曼哈頓街頭，當局出動約1萬警力維持秩序。

 

 

 

 

 

 

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