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伊朗局勢｜美伊各釋總統簽諒解備忘錄照 特朗普凡爾賽宮簽紙被嘲歷史倒退

即時國際
更新時間：02:23 2026-06-19 HKT
發佈時間：02:23 2026-06-19 HKT

美國總統特朗普與伊朗總統佩澤希齊揚周三（17日）正式簽署了美伊停戰諒解備忘錄，兩國官員隨後各自高調發布有關簽字照以彰顯外交突破。然而，特朗普選擇在法國凡爾賽宮（Palace of Versailles）落筆簽署這份包含14項條款協議的舉動，卻引來輿論揶揄，指一戰後美國同樣在凡爾賽宮簽署《凡爾賽條約》「十四點原則」，當年因而奠定美國霸權地位，而今日美國卻每下愈況。

簽約前稱「這並不容易」 特朗普離場高調向記者炫耀

這場全球關注的簽署儀式在法國外交核心凡爾賽宮上演。根據白宮在社交平台上發布的現場視頻顯示，特朗普在國務卿魯比奧等幕僚的陪同下，坐在簽字桌前準備落筆前曾罕見地停頓了一會兒，隨後轉頭向身邊的各國貴賓坦言：「這並不容易。」

其後特朗普在離開凡爾賽宮時，維持其一貫高調作風。當現場大批國際記者高聲追問協議的簽署進度時，特朗普一邊大聲回應「已經簽了」，一邊神色自若地對著鏡頭做出一個簽名的手勢，並傲然指向身後的宏偉建築，強調說：「我是在凡爾賽宮簽的。」然而，正是「凡爾賽宮」這個地點，引發了歷史學家與國際輿論的關注。

時隔百年同地新簽「十四點」 昔日立威條約今日變戰略退讓

1919年第一次世界大戰結束後，時任美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）在凡爾賽宮，逼迫戰敗的德國簽署了屈辱性的《凡爾賽條約》，並拋出著名的「十四點原則」，一舉奠定美國在二十世紀的全球霸權地位。

然而時隔百年，同樣在凡爾賽宮，同樣是一份涉及14項核心條款的國際協議，兩者的權力天平卻出現了驚天逆轉。美國輿論抨擊，美國政府此前對伊態度極其強硬，曾多次誓言要徹底摧毀伊朗的彈道導彈產業；但隨著這份諒解備忘錄落地，美方的強硬立場出現「雪崩式軟化」，不僅承諾立即解除對伊朗的海上封鎖、全數解凍伊朗在海外被限制的巨額資產，特朗普還公開表明不應該剝奪伊朗擁有彈道導彈的權利，認為伊朗「跟其他國家一樣」，此番言論被外界視為重大戰略妥協。

面對外界猛烈抨擊，特朗普在社交平台發文反擊，指批評者是「傻瓜」，又說：「他們認為我對伊朗不夠強硬，當時股市剛剛創下歷史新高，而油價正在暴跌，他們要麼是嫉妒，要麼是壞人，要麼就是蠢。」

佩澤希齊揚簽署照曝光 德黑蘭：展示強大伊朗訊息

相較於華府面臨的國內政治炮轟，德黑蘭方面則將此視為一場重大的外交與政治勝利。伊朗官方伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）同日發布照片，畫面中可見伊朗總統佩澤希齊揚在諒解備忘錄上神情自若地簽字。

佩澤希齊揚其後更在社交平台高調發布帖文，並附上一張自己手持波斯語文件的特寫照片。該文件的底部赫然出現了他與特朗普兩人的親筆簽名。佩澤希齊揚在文中盛讚這份協議是「一份歷史性文件」，更是「國家韌性和負責任外交的產物」。他語氣強硬地向國際社會喊話，指這份備忘錄體現了「一個不為任何威脅或壓力出賣尊嚴和獨立的國家的聲音」，更是來自「一個強大伊朗的訊息」。他強調，和平必須在相互尊重的氛圍中實現，伊朗在致力於世界和平的同時，將堅決維護自身的尊嚴、獨立與區域主權合作。

 

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