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遠離文明｜阿富汗塔利班新規定：政府人員禁用智能手機

即時國際
更新時間：20:55 2026-06-18 HKT
發佈時間：20:55 2026-06-18 HKT

現代人日常生活已離不開智能手機，阿富汗極端保守的塔利班政府卻決定遠離文明──當局近日下令政府官員和武裝人員禁用智能手機，違者面臨法律及伊斯蘭教法處分，手機也會被當場沒收砸毀。

相關新聞：塔利班無預警鎖國 阿富汗手機電視互聯網全中斷

英國《衛報》取得的塔利班軍事法庭命令，顯示新規定適用於高階官員、低階官員、聖戰者及相關服務人員，本周生效。有網上影片顯示，塔利班官員宣讀禁令，同場有工作人員砸毀智能手機。

命令指出，違反禁令者手機將被銷毀，並可能同時受到法律及伊斯蘭教法制裁；如欲豁免，必須取得塔利班最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）書面批准。

有地方擴大執行平民也被禁

據阿富汗境內報道及消息人士稱，上述禁令實施方式很「隨意」——在一些地區僅針對政府官員，在另一些城市和省份，禁令範圍卻擴及婦女、平民、醫務人員、教師和學生。

一位研究阿富汗問題的分析人士指出：「很多事情都是在地方層面發生的，取決於當地某些人的決定。但同時，這也可能是全面禁令的前奏，他們只是在試探民意。」

去年曾無預警斷網2天

去年9月，塔利班曾無預警下令全國斷網2天，理由含糊不清，稱是為了「防止不道德行為」。斷網導致全國商業活動停滯，並影響了緊急服務和航空運輸，私營部門和銀行業一片混亂。分析人士稱，就連安全部門和最高領袖辦公室內部也慌了神，意識到「確實沒考慮周全」才取消斷網。

自塔利班從新上台以來，女性已遭受嚴荷的女限制，包括必須穿「全包」的波卡罩袍、不能接受中學與大學教育、難以外出和就業等。

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