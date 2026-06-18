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馬拉喀什｜法國網紅遊摩洛哥呻「交通差、警察勒索」 回國臨登機遭突襲被捕

即時國際
更新時間：17:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-18 HKT

一名30歲的法國網紅日前到摩洛哥歷史古城馬拉喀什（Marrakech）遊玩，拍片大呻不滿。她在旅程結束準備返回法國時，在機場遭摩洛哥當局突襲逮捕，被指影片有侮辱性內容及涉嫌誹謗。目前相關影片已被刪除。

綜合外媒報道，女事主是阿爾及利亞裔法籍女子瑙貝爾（Yass Naubelle），TikTok 粉絲超過2萬人。

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她拍片抱怨當地道路混亂不堪，「從來沒見過有人這樣開車」，包括電單車手不戴頭盔，車上載着孩子還突然換車道（cut線），稱「阿爾及利亞的駕駛狀況比這裏好」。此外，她還指責交通警「無故」截停女司機，目的是勒索錢財。

相關影片引發關注，數百人留言熱議，她在6月13日在馬拉喀什邁納拉機場（Menara Airport）準備登機回國，過了安檢後遭警方突襲拘留。當地執法單位指她的影片涉嫌「誹謗摩洛哥公民」以及「冒犯執法力量」，目前扣留她以查明「背後動機」，但目前未有正式指控或出庭細節。

﻿■馬拉喀什的舊城區市集非常繁忙，黃昏時段更有表演者賣藝。
﻿■馬拉喀什的舊城區市集非常繁忙，黃昏時段更有表演者賣藝。

馬拉喀什是歐洲遊客，包括許多法國遊客的熱門旅遊目的地，嚴重依賴旅遊產業。當局對於社群媒體的負面爭議內容高度重視，甚至以迅速且強硬的手段管控。

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