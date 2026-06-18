Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬拉喀什｜法國網紅遊摩洛哥呻「交通差、警察勒索」 回國臨登機遭突襲拘捕

即時國際
更新時間：17:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:30 2026-06-18 HKT

一名30歲的法國網紅日前到摩洛哥歷史古城馬拉喀什（Marrakech）遊玩，拍片大呻不滿。她在旅程結束準備返回法國時，在機場遭摩洛哥當局突襲逮捕，被指影片有侮辱性內容及涉嫌誹謗。目前相關影片已被刪除。

綜合外媒報道，女事主是阿爾及利亞裔法籍女子瑙貝爾（Yass Naubelle），TikTok 粉絲超過2萬人。

相關新聞：伊朗局勢｜英男遊杜拜拍攝上傳導彈影片 被控「擾亂安全」面臨2年監禁

她拍片抱怨當地道路混亂不堪，「從來沒見過有人這樣開車」，包括電單車手不戴頭盔，車上載着孩子還突然換車道（cut線），稱「阿爾及利亞的駕駛狀況比這裏好」。此外，她還指責交通警「無故」截停女司機，目的是勒索錢財。

相關影片引發關注，數百人留言熱議，她在6月13日在馬拉喀什邁納拉機場（Menara Airport）準備登機回國，過了安檢後遭警方突襲拘留。當地執法單位指她的影片涉嫌「誹謗摩洛哥公民」以及「冒犯執法力量」，目前扣留她以查明「背後動機」，但目前未有正式指控或出庭細節。

﻿■馬拉喀什的舊城區市集非常繁忙，黃昏時段更有表演者賣藝。
﻿■馬拉喀什的舊城區市集非常繁忙，黃昏時段更有表演者賣藝。

馬拉喀什是歐洲遊客，包括許多法國遊客的熱門旅遊目的地，嚴重依賴旅遊產業。當局對於社群媒體的負面爭議內容高度重視，甚至以迅速且強硬的手段管控。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
12小時前
天文台取消所有暴雨警告 同一日內兩度發黑雨 1998年以來首次
社會
5小時前
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
霍啟山傳結婚11月辦婚禮 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲將再做奶奶？
影視圈
7小時前
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
黎芷珊否認出身富貴 罕談姑丈何鴻燊因父早逝獲眷顧 認因賭王幫助入TVB：收入穩定啲
影視圈
13小時前
房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份
房署晚上突擊家訪？公屋戶疑被檢舉「今年第2次」網民提醒小心騙徒 1招分辨房署職員身份
生活百科
10小時前
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋
影視圈
4小時前
淘寶退貨改制「本地退」變「HK可退」引關注! 官方退貨倉每月限5次? 退款、運費有變！
淘寶退貨改制「本地退」變「HK可退」引關注! 官方退貨倉每月限5次? 退款、運費有變！
生活百科
7小時前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
14小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
01:28
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
10小時前
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
胡定欣與老公孖兩對星級夫妻西葡行爆「內訌」？ 陳山聰遇「最大詐騙集團」1分鐘戶口清零
影視圈
9小時前