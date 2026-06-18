日本夫婦被捕 涉用技術簽證引入中國籍保姆

日本一對夫婦被指以虛假內容，替一名中國籍保姆申請日本居留資格，因而被警方拘捕。據指這對夫還曾協助中國富裕階層人士移居日本，警視廳正進行詳細調查。

被指協助中國富豪移居日本

被捕夫婦分別是39歲的藍澤鵬程及其37歲妻子藍澤奧莉維亞，住在東京港區，是一間公司的高層，被指涉嫌違反《出入境管理法》。

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警方指出，這對夫婦以虛假內容申請「技術、人文知識、國際業務」居留資格，3年前協助一名40多歲的中國籍保姆入境，這種工作簽證原本是為翻譯、資訊處理等職位而設。

據信他們受到當時在日本工作的中國籍女子委托，非法幫助該保姆入境。該保姆今年4月因涉嫌違反《出入境管理法》被捕，隨後已被起訴。

警視廳表示，去年11月左右起至今年接獲匿名舉報，稱有「中國富裕階層讓多名學齡前兒童居住於港區內的公寓，並讓上述保姆做居留資格範圍以外的工作」。

被捕夫婦還被指曾協助中國富裕階層移居日本，兩人全面否認指控。警視廳正在調查詳情。