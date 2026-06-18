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日參議員：窮孩子才加入自衛隊 連發3帖道歉仍遭朝野圍剿黨內處分

即時國際
更新時間：14:45 2026-06-18 HKT
發佈時間：14:45 2026-06-18 HKT

日本立憲民主黨參議員古賀千景（日文：こが ちかげ）日前在國會質詢時發表「經濟困難的孩子才會去自衛隊」的言論，引發政壇及社會各界強烈反彈。雖然古賀隨後撤回發言並公開致歉，但風波持續延燒，黨內高層被迫出面道歉，更有自衛隊招募團體發出抗議，要求古賀公開說明並致歉。

已就「錯誤」言論即場道歉

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根據日媒《產經新聞》報道，古賀千景於15日在參議院決算委員會質詢時，針對防衛省向部分小學發放兒童版國防宣傳教材《一看就懂！日本的防衛》提出質疑。

古賀根據自身曾任教師的經驗表示：「我教過的學生中，有很多人現在都在自衛隊服役。但我希望大家理解的是，會去自衛隊的孩子，大多是經濟狀況比較困難的孩子；家境富裕的孩子通常不會加入自衛隊。」雖然她隨即表示「對不起，是我失言了，我要更正」，並當場道歉。

雖然她隨即意識到不妥，當場更正並道歉。隨後她繼續質疑，該宣傳冊中包含關於北韓、中國和俄羅斯的內容，學校裡亦有來自這些國家的學童，這類教材恐對其造成心理傷害。

對此，防衛大臣小泉進次郎回應表示，「與其先考慮是否顧及鄰近國家的感受，我認為更重要的是，您的發言反而缺乏對自衛官子女的體諒。自衛官的孩子同樣也在學校就讀。」

古賀再次表示要撤回發言並致歉，之後也透過社交媒體X連續發3個帖文道歉。然而，事件並未因此平息。

古賀千景在X上連絡發帖道歉。kogachikage@X
古賀千景在X上連絡發帖道歉。kogachikage@X

事件發生後，多位政治人物相繼發聲表明無法接受這種「貼標籤」的歧視性言論。

國民民主黨代表玉木雄一郎（日文：たまきゆういちろう）隨後在記者會上嚴詞批評，指出古賀的發言是在「侮辱全國約26萬名自衛隊員、防衛省職員及他們的家屬」。他表示，自衛隊員即使遭受政治人物不當批評，也沒辦法公開反駁，因此國會議員更應謹慎發言。

有「鬍子隊長」之稱的前自衛官、自民黨前參議員佐藤正久（日文：さとうまさひさ）則指出，他年輕時曾因家庭經濟困難，不得不放棄已經錄取的大學。「我不打算全盤否定古賀議員想表達的部分內容，但這種貼標籤的做法絕對不能接受。」他表示，這種片面的看法，是對那些懷抱榮譽感服務國家的隊員的侮辱，絕對不能容忍。

面對巨大的輿論壓力，立憲民主黨國會對策委員長齋藤嘉隆（Saito Yoshitaka）宣布，已對古賀作出黨內「嚴重注意」的處分。立憲民主黨代表水岡俊一（Mizuoka Shunichi）則於17日公開道歉，坦承該發言缺乏對自衛官及家屬的尊重，並表示身為黨代表對此深感責任。

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