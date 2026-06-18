伊朗局勢︱霍爾木茲海峽準備重開 德國掃雷艦赴紅海候命

中東局勢出現重大轉機。巴基斯坦總理謝里夫於6月18日透露，伊朗已同意「立即」重新開放具戰略地位的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），與此同時，美國也將「立即」解除對該區域的封鎖行動。此舉有望大幅緩解國際緊張局勢。

外界目前正密切關注這項重大宣布能否真正落實，以及其對國際油價和地緣政治帶來的後續效應。

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作為全球最關鍵的石油海上運輸樞紐，霍爾木茲海峽每日有大量原油運往世界各地。過去因美伊關係緊張，該航道多次面臨封鎖危機，並導致全球能源市場劇烈波動。

路透社報道，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）18日在北約（NATO）布魯塞爾會議場外向記者透露，掃雷艦「富爾達號」（Fulda）與補給艦「摩澤爾號」（Mosel）已穿越蘇彝士運河，正朝紅海方向航行。但他強調，德國若要正式參與掃雷行動，須事先取得伊朗與阿曼的同意，且後續行動走向取決於美伊談判進展。

共同社則引述日本外相茂木敏充表示，據他所知日方未接獲具體要求，海峽內是否確實布設水雷目前也「尚無確切消息」。