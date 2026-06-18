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日本擬5年派3萬青年出國學習 聚焦半導體AI量子計算

即時國際
更新時間：08:38 2026-06-18 HKT
發佈時間：08:38 2026-06-18 HKT

日媒報道，日本政府計劃未來5年派遣3萬名青年研究人員赴海外深造，協助他們接觸世界級研究環境，並在人工智能(AI)、半導體、量子計算等尖端領域累積經驗。

海外留學率遜於法德韓中

《日本經濟新聞》報道，政府計劃在2026至2030財政年度期間，派遣合共3萬名年輕研究人員到海外進行中長期研究。這項人才培育措施將納入最快本月敲定的《綜合創新戰略2026》，是高市早苗內閣推動「新技術立國」戰略的核心政策之一。該戰略旨在指導日本未來科技政策的發展方向，其中包括AI、半導體和量子計算等17個戰略領域的重點發展。

日本政府也考慮擴大海外研究資助計劃，以減輕年輕研究人員赴海外從事科研活動的經濟負擔。目前，政府設有一項特別研究員計劃，為過去五年內獲得博士學位或即將獲得博士學位的研究人員，提供最長兩年的海外科研支援。

日政府擴大海外科研人才派遣規模的措施，源自對科研競爭力下降的擔憂。文部科學省數據顯示，2023財年赴海外參加31天研究活動的日本研究人員有3623人，雖較前一財年增加378人，仍不及2000財年7674人的一半。

2023年數字顯示，日本每千名大學生中擁有海外學習經驗的人數為8.6人，遠低於法國和德國的約40人，南韓的32.5人和中國的18.1人。

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