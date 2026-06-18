曼城市長參加議員補選 力拼重返國會挑戰相位

英國英格蘭西北部梅克菲爾德(Makerfield)選區今天（6月18日）舉行國會議員補選。這場「英國史上最關鍵的補選」，令這個原本鮮為人知的小選區一躍成為全國焦點。居住在梅克菲爾德的7.7萬選民，或將決定誰將成為統治近7000萬人口的英國首相。曼徹斯特市長、工黨左派資深人物貝安德（Andy Burnham）力爭重返國會，外界普遍預期他一旦勝出補選，將隨即向此前陷入黨內逼宮困境的首相施紀賢發起黨魁挑戰，且很可能勝出。

史上最關鍵補選

是次補選的導火線，正是原梅克菲爾德選區工黨議員西蒙斯上月中旬宣布辭職，為貝安德進入國會鋪路。工黨5月初在地方選舉大敗，內部對首相施紀賢的不滿情緒高漲。外界普遍預期，一旦有「北部之王」之稱的貝安德重返國會，就會啟動工黨黨魁之爭，勝者將成為首相。他近日說：「在這場補選中，投票給我就是投票改變工黨。」現年56歲的貝安德曾於2001至2017年間擔任國會議員，並在政府任職，曾兩度競逐黨魁。

相關新聞：英工黨閣員相繼跳船 施紀賢拒辭職 分析指恐難撐過年底

梅克菲爾德選區有約10萬人口，位於工黨傳統的「紅牆」鐵票區。然而，部分選民已決定支持脫歐推手法拉奇領導、主張反移民的民粹政黨改革黨，該黨在上月7日的地方選舉中大勝，今次派出水管工兼地方議員凱尼恩出戰。該選區的民調顯示，貝安德領先凱尼恩5至12個百分點。

分析指出，貝安德民調領先可能與其個人吸引力關係不大，而是得益於兩個極右政黨之間的爭鬥。法拉奇與前黨友魯珀特洛鬧翻後，後者去年另立「復興英國黨」。這兩黨都奉行強硬的移民政策，後者甚至主張大規模驅逐移民。目前復興黨在當地的支持率平均為7%至8%，嚴重削弱了改革黨贏得該席位的希望。

5月底民調機構YouGov對工黨成員的民調發現，貝安德若於黨魁選舉中與施紀賢對決，將贏得59%黨員投票支持，而支持施紀賢的黨員僅佔37%。若貝安德與前衛生大臣施卓添直接對決，將以80%對10%的壓倒性優勢擊敗施卓添。施卓添周二表示，已獲81名工黨國會議員(觸發黨魁選舉所需人數)支持，最快下周發起黨魁挑戰。