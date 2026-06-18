世界盃2026｜蘇格蘭暌違廿八年首勝 美媒：球迷喝乾波士頓酒吧啤酒

2026世界盃足球賽不僅在球場內激戰連場，場外的球迷消費力同樣震撼全美。闊別世界盃決賽週長達28年的蘇格蘭國家隊，日前在波士頓吉列體育場以1比0擊敗海地，迎來歷史性首勝。這場勝仗直接引爆了遠渡重洋、被稱為「格子軍團」（Tartan Army）的數萬名蘇格蘭死忠球迷的瘋狂慶祝潮。

經典拉格啤酒幾近清空 酒廠驚呼「從未見過如此陣仗」

據美國波士頓多家酒吧及知名啤酒釀酒廠透露，全城酒吧在過去數日內遭到蘇格蘭球迷「蝗蟲式」進佔，驚人飲酒量不僅比平日高出四倍，更打破當地維持了30年的最高歷史紀錄，銷量足足比傳統飲酒狂歡節日「聖帕特里克節」還要飆升三倍，多間商戶高呼「全城啤酒被飲乾！」

這場震撼波士頓餐飲業的「啤酒饑荒」發生於上週四至週日期間。波士頓著名啤酒品牌Sam Adams的母公司波士頓啤酒公司（Boston Beer Co.）昨日發表新聞稿，指其位於波士頓市中心的旗艦體驗館（Boston Taproom），在剛過去的週末被蘇格蘭球迷徹底「攻陷」。

該體驗館經理德凱恩（Billy DeCain）接受 NBC 電視台訪問時驚呼：「我們在這裡經營了三十多年，從未見過如此誇張的陣仗！」據悉，該店平日提供20款精釀生啤酒，當中不乏多款僅此一家的限定口味，然而大批蘇格蘭球迷進店後，卻「專一地」瘋狂點購其招牌「波士頓拉格啤酒」（Boston Lager）。短短四天內，蘇格蘭球迷飲掉的啤酒總量，竟是該店在美國獨立日（7月4日）等傳統黃金長假期銷量的整整四倍，逼得酒廠必須在週六清晨安排「緊急物流」漏夜補貨。

全城著名酒吧被「飲到乾涸」 蘇格蘭傳統啤酒高踞暢銷榜首

全城陷入狂歡，受災的遠不止一家旗艦店。當地地標愛爾蘭酒吧「Hennessy's Bar」的首席運營官索默斯（Noelle Somers）向《波士頓環球報》透露，這幾天蘇格蘭球迷帶來的營業額和啤酒消耗量，足足是當地最著名飲酒節日「聖帕特里克節」的三倍，直言店內的庫存隨時面臨斷供。

另一家市中心著名酒吧「The White Bull Tavern」負責人莫里斯（Paul Morris）亦無奈表示，店內基本上所有酒類在週六深夜已被全數「清倉」，當中蘇格蘭本土品牌「Tennent's」啤酒最快被一掃而空。前來光顧的蘇格蘭球迷戴夫（Dave Orr）向傳媒笑言：「這裡的 Scottish fans 簡直把整個地方都飲乾了！到了最後，吧台只剩下最淡口、平時沒人喝的百威淡啤（Bud Light）。不過，這群球迷真的太不可思議了，他們只是純粹在喝酒、開派對、享受勝利，氣氛極其歡樂融洽。」

風笛聲響徹紅襪隊芬威球場 格子軍團週五將再戰摩洛哥

這場由蘇格蘭人帶來的狂歡派對在球賽結束後並未停歇。週日，在蘇格蘭隊贏波後不滿24小時，美國職棒大聯盟（MLB）波士頓紅襪隊趁勢在主場芬威球場（Fenway Park）隆重舉辦「蘇格蘭日」主題活動。

數以萬計的格子軍團球迷隨即發起大規模街頭遊行，眾人由埃文斯路公園（Evans Way Park）一路步行進軍球場。遊行隊伍前列更有大批身穿傳統蘇格蘭裙的樂手吹奏蘇格蘭風笛，將濃烈英倫風情破天荒帶入新英格蘭地區。據保守估計，當日至少有5,000名球迷參與了這場街頭漫步，而最終湧入芬威球場觀看紅襪隊對戰德州遊騎兵隊的蘇格蘭球迷更達數萬人。根據賽程，蘇格蘭國家隊將於本週五（19日）移師吉列體育場迎戰另一強敵摩洛哥，波士頓各大酒吧已嚴陣以待，緊急增加本週的啤酒配送次數，誓要迎戰第二波「飲乾全城」的消費洪流。