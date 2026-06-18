美加州知名海灘突翻「瘋狗浪」 2名校女大生礁石睡覺被捲走身亡

美國加州海灘發生令人痛心的溺斃悲劇。兩名從高中起便形影不離的年輕女大學生，上周三（10日）下午前往加州聖克魯斯縣（Santa Cruz County）一處以地形險惡著稱的著名海灘礁石區遊玩。期間兩人在礁石上休息打盹，不料遭到突如其來的強烈「瘋狗浪」（Sneaker Waves）襲擊，雙雙被捲入波濤洶湧的太平洋中。儘管當地救援部門接報後傾巢而出，派遣大批專業搜救泳隊並出動直升機進行海空聯合搜救，惟兩女先後被證實傷重不治，生命在二十歲的黃金年華戛然而止，令家屬與大學校園師生悲痛欲絕。

事發地以地形險惡著稱 海象惡劣增搜救難度

根據聖克魯斯縣警長兼驗屍官辦公室最新證實，兩名不幸罹難的受害者分別為21歲的奈爾（Harshita Nair）與20歲的斯蘭（Mahial Sran）。兩人背景極其優秀，均於2023年畢業於加州佛利蒙的華盛頓高中，其後分別考入頂尖名校。奈爾正就讀於享譽全球的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）法律系，原定於2027年畢業，其父親週一接受傳媒訪問時仍處於極度震驚中，悲痛表示無法置信；而斯蘭則在聖荷西州立大學（SJSU）修讀公共衛生學位，並擔任校內公共衛生社會長。

事發於當日下午5時左右，兩人正在邦尼杜恩海灘（Bonny Doon Beach）一處被稱為「鑰匙孔」的知名礁石景點附近打盹。由於該處海岸線地勢極其陡峭、水流湍急，正處於熟睡中的兩人根本無從防範死神降臨，瞬間被突襲的巨浪吞噬，目擊者見狀隨即慌忙報警。

當地消防隊長布雷頓（Kyle Breton）透露，當時的事發海域風高浪急，情況極其惡劣。多個執法機構與約8名專業救援游泳隊員頂着隨時被捲走的危險，攜帶裝備跳海救人。救援人員其後鎖定目標，由急救直升機破浪盤旋，吊掛起其中一人送往懸崖頂部進行緊急心肺復甦並送醫。

遺憾的是，奈爾在被救上岸後不久，便被現場醫護人員證實因吸入過多海水當場死亡。而斯蘭被送往醫院深切治療部搶救數日後，因大腦嚴重缺氧及多器官衰竭，亦不幸於周六（13日）宣告不治。

美國國家氣象局（NWS）官員指出，近期加州沿海地區正受到強烈的「南湧（South Swell）」潮汐現象影響，導致整個全美太平洋沿岸海灘皆處於極度危險的水域狀態。這種俗稱「瘋狗浪」的巨浪能在海面平靜時突然爆發，威力巨大。

急救人員透露，這已是過去一個月內，在該區域短短一英里海岸線上發生的第5次重大水上救援行動，早前亦有一名5歲非裔女童在鄰近海灘被巨浪捲走罹難。聖克魯斯縣警長辦公室再次發布嚴厲警告，呼籲遊客切勿輕忽不斷上漲的海平面，許多遊客透過礁石地形進入海灘後，往往會因為潮汐瞬間受困，切勿在危險水域的礁石上逗留或睡覺，以免悲劇重演。