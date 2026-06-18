伊朗局勢｜傳美伊最快今日電子簽署停戰諒解備忘錄 提早解封霍爾木茲海峽 

美伊兩國原定於周五（19日）在瑞士日內瓦舉行歷史性的停戰諒解備忘錄簽署儀式，惟據美媒最新報道，美伊及各方斡旋國目前正在商議，將簽署時間破天荒提早至最早今日（週三），改以遠程電子數碼方式簽署完成，而外界最為關注、涉及重開霍爾木茲海峽的條款亦將即時生效。

美媒 Axios 援引一名參與斡旋的外交官以及另一位知情人士報道，各方之所以突然希望「提早簽約」，其核心目的非常純粹，就是為了能比原定的周五期限更早打通已被局部封鎖的霍爾木茲海峽航道，讓全球石油航運恢復正常。

報道指特朗普政府目前正承受著來自美國國內朝野要求立即、完整公開諒解備忘錄文本的巨大政治壓力。美聯社

除了經濟與能源考量外，美國國內暗湧激烈的政治內鬥，亦被指是另一大關鍵推動力。報道指，連日來，華府反對派及國會鷹派強烈抨擊特朗普對伊政策出現「重大戰略退讓」，甚至質疑新協議暗藏向德黑蘭輸送利益。白宮目前正承受著來自美國國內朝野要求立即、完整公開該份諒解備忘錄文本的巨大政治壓力。特朗普政府內部評估，一旦雙方在周三完成電子簽署，美國或將能順理成章地最終對外公佈協議的完整文本，以此向國會展示談判成果，從而有效化解國內反對陣營的政治圍剿。