伊朗局勢︱諒解備忘錄傳設3000億美元投資基金 路透社：4亞洲國家企業答應參與

美國與伊朗日前宣布達成初步諒解備忘錄，並準備於本周五（19日）正式簽署協議。早前有消息透露，該協議中包括設立一項高達3,000億美元、旨在促進對伊朗投資的專屬基金。《路透社》引述知情人士報道，目前該基金中超過半數的資金已獲得相關企業的投資承諾。

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該名知情人士指出，承諾參與投資的企業來自南韓、日本、新加坡、馬來西亞及美國等地，不過他並未提供完整的投資者名單。他強調，這項新基金是一項「私人投資機制」，並非針對戰爭的重建或賠償計劃，因此不會包含任何政府資金或財政補助。其設立宗旨是為美伊雙方提供經濟誘因，以促成最終和平協議的達成。

目前，總部設於美國、波斯灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲及非洲的多家企業已同意參與，投資範疇廣泛涵蓋能源、物流、製造業和運輸業。

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伊朗曾要求4000億美元戰爭賠償

一名伊朗高層消息人士向《路透社》透露，德黑蘭當局起初曾向美方索取4,000億美元的戰爭損害賠償，但遭到華府明確拒絕。雙方隨後折衷，提出了設立名為「重建與發展基金」（Reconstruction and Development Fund）的折衷構想。

該伊朗消息人士補充，該機制設想由區域國家透過多種方式參與，包括促成貸款、建立信用額度，或是直接出資重建在戰爭中受損的基礎設施，例如穆巴拉克（Mobarakeh）鋼鐵廠、煉油廠、機場及更廣泛的基礎建設。

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基金不含政府資金或財政補助

知情人士特別指出，這項私人投資基金與解除美國制裁、解凍伊朗海外資產的官方談判完全獨立。兩者屬於不同的金融機制，擁有不同的目的及時間表。該基金必須在雙方最終達成令人滿意的協議後，才會正式成立並運作。

一旦雙方於本周五簽署諒解備忘錄，預計將在接下來的60天內為整個投資流程建立具體架構。在該段過渡期內，基金管理單位將與伊朗及各國投資者合作，共同規劃與評估投資專案，惟目前關於該基金將如何管理及由誰負責等部分細節，仍有待最終尚待敲定。