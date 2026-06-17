白宮現「竊聽風雲」？ 記者新書列戰情室「國務卿爆粗口對話」惹特朗普怒火

由兩名美國知名記者撰寫、即將出版的新書《政權輪替》（Regime Change），近日流出部分絕密內容。書中竟然包含白宮戰情室（Situation Room）內部長官對話的逐字稿，甚至連國務卿私下的粗口發言亦被完整記錄。



事件隨即引發白宮高層極度恐慌，強烈懷疑這個嚴禁攜帶任何錄音設備的國家安全聖地，已遭到秘密竊聽，恐將觸發美國國家安全及情報防衛史上最嚴重的保安漏洞。

萬斯等商討處理愛潑斯坦醜聞風暴

有指，特朗普為戰情室對話內容留出而大怒。美聯社

已故美國淫媒富商愛潑斯坦。路透社

美國副總統萬斯。路透社資料圖片

美國新聞網站《Axios》報道，這部由《紐約時報》頂尖記者瑪姬·哈伯曼（Maggie Haberman）與喬納森·斯旺（Jonathan Swan）聯手撰寫的新書，因精準掌握了戰情室內部的核心對話，令白宮高層目前人人自危。



根據搶先曝光的書摘，兩位作者耗時數年，對特朗普政府的核心骨幹進行了超過一千場深度訪談，旨在全面解構特朗普第二任總統任期的決策內幕。

書中詳細披露，去年夏天要求公布已故「淫魔」富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）絕密檔案的呼聲，演變成一場極具殺傷力的政治危機，甚至連原本忠實支持特朗普的「MAGA（讓美國再次偉大）」基本盤也出現強烈反彈。

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傳聞成新書最大宣傳

當時，副總統萬斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等特朗普核心幕僚被迫在戰情室召開緊急會議，商討如何應對持續發酵的愛潑斯坦醜聞及其引發的政治風暴。

令人震驚的是，白宮官員至今並未否認這些流出的對話內容。書中記載，當美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）談及「碧碧」（Bibi，以色列總理內塔尼亞胡的暱稱）針對伊朗的政權輪替劇本時，曾毫不留情地直言：「換句話說，這根本是胡扯（bullshit）。」據知情人士透露，特朗普本人在得知上述機密對話被「原音重現」後感到極度憤怒，而兩位作者對此則保持緘默。

雖然新書尚未正式上架，目前仍無法百分之百確認作者是否確實持有戰情室的實體錄音檔，但這場沸沸揚揚的洩密風波，無疑已為該書作了最具話題性的宣傳。