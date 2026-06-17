伊朗局勢︱至少兩艘伊朗超大運油輪駛離美軍封鎖區

美國有線電視新聞網（CNN）引述海事情報機構「油輪追蹤者」（TankerTrackers.com）的數據報道，至少有兩艘隸屬於伊朗國家油輪公司的超大型油輪，已成功駛離美軍的海上封鎖區，兩艘油輪合共載運高達380萬桶原油。

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共載達380萬桶原油

早前，美國與伊朗已對外公布達成一項框架協議，旨在解除美國針對伊朗港口所實施的海上封鎖措施。此次伊朗原油順利外運，標誌著該項和平協議落實後取得的首個實質性進展。



針對封鎖解除的具體時間，美國總統特朗普曾於周二（16日）表示，根據雙方協議條款，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已經恢復通航。不過，他隨後對相關的開放時間表作出了修正及澄清，指出該海峽必須待雙方於19日在瑞士舉行正式的簽約儀式後，才會全面對外開放。