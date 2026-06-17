Google總裁史丹福畢業演講 200學生離場抗議

美國科技巨企Google的行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）周日出席母校史丹福大學的畢業典禮，並發表主題演講，期間估計有200名畢業生離場以示不滿。報道稱，抗議焦點是Google與美國政府及以色列的合作。

現場畫面顯示，有示威學生手持寫着「ICE（移民及海關執法局）利用Google AI監控」的標語，還有學生揮舞巴勒斯坦旗。

離場學生可能是在抗議Google參與的Project Nimbus。這是Google與亞馬遜於2021年與以色列政府簽署、總值逾十億美元的雲端運算與人工智能（AI）基礎設施合約。批評者指該合約協助以色列的軍事行動和大規模監控，與科技公司應秉持的價值觀相悖。

抗議與美政府以色列合作

美國校園此前也爆發過針對科技領袖的抗議，但主要集中在AI和就業問題。Google前行政總裁施密特上月在亞利桑那大學向畢業生發表關於AI崛起的主題演說時，屢屢被噓。此外，佛羅里達中央大學及中田納西州立大學的畢業典禮演講者，在提及AI是「下一次工業革命」或必備工具時，也遭遇畢業生的嘲笑或噓聲。皮查伊在此次演講中對AI話題避而不談。