伊朗局勢︱美伊達成初步和議 三大關鍵問題各執一詞

美國與伊朗周一宣布達成初步和議（諒解備忘錄），雙方已以電子方式簽署，但當中重點問題仍各執一詞。

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霍峽是否「免費開放」

美方 ：特朗普周日接受《紐約時報》電話採訪時說，諒解備忘錄將最終確保霍爾木茲海峽「永久免收通行費」。副總統萬斯說，預計海峽「長期免費開放」，具體安排在接下來的技術層面談判中進一步確定。

伊方：法爾斯通訊社援引知情人士說，伊朗僅同意給予船舶60天的免費通行期。在60天期限結束後，伊朗計劃通過提供航行安全、航海保障以及環境保護和保險等服務，向經過霍峽的商船收取服務費。

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黎巴嫩能否實現停火

美方：一名高級官員周一說，美伊協議中並未要求以色列必須從黎巴嫩撤軍，「撤軍並非該協議的先決條件，如果伊朗無法控制黎巴嫩真主黨，且後者對以色列據點或城鎮發動襲擊，以色列將有權進行自衛並予以回擊」。

伊方：最高國家安全委員會秘書處周一說，根據達成的協議，自14日晚起，包括黎巴嫩在內各戰線的戰爭和軍事行動將「立即且永久停止」。外交部發言人巴加埃說，要尊重黎國主權和領土完整。

何時解凍伊朗資產

美方： 一名高官否認伊朗將在60天談判開始前無條件獲得120億美元解凍資產的說法，強調「只有在伊朗履行其承諾後，才會解凍被凍結的資金」。

伊方：邁赫爾通訊社周一公布諒解備忘錄草案涉及的14點內容，包括在最終談判的60天期間，解凍240億美元伊朗被凍結資產，其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供。