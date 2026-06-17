伊朗局勢︱萬斯：美伊備忘錄僅1頁半惹黨友不滿 特朗普稱文本數天內公布

美國與伊朗周一宣布達成初步和議（諒解備忘錄），雙方已以電子方式簽署。美國副總統萬斯（圓圖）周一稱，這份備忘錄僅一頁半左右，是「一份非常籠統的文件」，多項問題需放到後續技術談判階段解決。特朗普所屬共和黨的多名議員不滿被蒙在鼓里，批評備忘錄不透明。



特朗普稱，備忘錄明確規定德黑蘭不會擁有核武器，完整文本將在幾天後正式公布。美伊雙方則對一些重點問題仍各執一詞，如是否要求以色列必須從黎巴嫩撤軍。

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特朗普、萬斯及伊朗國會議長卡利巴夫分別代表美伊雙方，以電子形式簽署了諒解備忘錄。瑞士外交部向法新社證實，雙方將於周五在瑞士山區的布爾根施托克度假村正式簽署備忘錄。預期萬斯出席簽署儀式，帶領美方進入下一階段談判。



特朗普周一說，目前霍爾木茲海峽「已經局部開放」，不過目前仍在進行「排查作業」，以確保完成除雷，將從周五起「完全開放」。

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周五瑞士山區正式簽署

這份備忘錄的核心內容包括重新開放能源要道霍爾木茲海峽。萬斯周一接受CNN訪問表示，備忘錄僅有一頁半左右，是「一份非常籠統的文件」，且多項問題需要在後續的技術談判階段才能解決。多名共和黨國會議員則表示不滿，稱關於這項協議仍有許多未解答的問題，他們需要在最終敲定之前獲得全面的簡報。



據悉，國會領導人和情報委員會通常會比普通議員更早收到更高級別的情報簡報，並且會在重大事件正式公布前就得到通知。但參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩向記者表示，即使是密切跟進中東局勢的議員也對協議知之甚少，而他本人至今仍未親自聽取有關協議的簡報。北卡羅來納州參議員蒂利斯直言，如果這是一份「秘密協議」，他根本無法認真對待。

美國官員周一告訴記者，備忘錄草案涉及為伊朗設立一個高達3000億美元（2.35萬億港元）的重建基金。圖恩表示，他想了解更多伊朗獲得財政誘因的條件。他強調，只有當這些激勵措施以伊朗逐步停止核計劃並銷毀濃縮鈾為條件，這項協議才可被視為「好協議」。

面對黨內同僚的質疑，萬斯接受CNN訪問時似乎證實了協議中包含3000億美元的重建基金，但他指出，這筆錢將由鄰近的海灣國家支付。英國《金融時報》日前報道，德黑蘭若接受包含核協議在內的最終和平方案，特朗普政府準備允許設立一筆3000億美元對伊投資基金。

七國集團（G7）峰會周一至周三在法國小鎮埃維昂萊班舉行，聚集伊朗和烏克蘭問題。特朗普昨日在峰會上說，初步協議明確規定德黑蘭不會擁有核武器，完整的協議文本將在幾天後正式公布。一名高級官員周一說，初步協議並未要求以色列必須從黎巴嫩撤軍，但伊朗外長阿拉格濟周二說，備忘錄要求以軍從黎巴嫩撤走，以色列若繼續佔領黎巴嫩南部，將違反協議。

伊朗媒體昨日報道，美方已開始解除針對伊朗的海上封鎖，目前有3艘伊朗油輪正在北印度洋航行，另有2艘裝載基本生活物資和畜牧業飼料的船舶正駛往伊朗南部港口。