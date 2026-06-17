柬埔寨周五主辦 國際反電詐峰會

東南亞電詐猖獗，屢禁不止。柬埔寨華文媒體《柬中時報》昨報道，柬埔寨將於19日主辦打擊電訊網絡詐騙犯罪國際峰會，邀請多個國家執法機構及相關國際組織代表參會，共同探討深化跨境執法合作，攜手打擊日益複雜的電訊詐騙犯罪。

報道引述柬國務部長兼國家打擊網絡詐騙委員會秘書長蔡西納烈稱，電訊詐騙已成為全球性犯罪，其背後涉及跨國犯罪集團、洗錢網絡及境外幕後主腦，僅靠單一國家難以徹底根除。他指出，柬埔寨正積極加強與各國執法部門合作，通過情報共享、刑事司法協助、跨境資金追蹤及聯合調查等方式，追查境外犯罪主謀，切斷犯罪鏈條，從源頭打擊電詐網絡，維護地區及全球民眾安全。

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對中國公民免簽14天

為挽救電詐案對當地旅遊業的影響，前日起，柬埔寨正式對中國公民實施免簽停留14天的試點政策。中國遊客只需提前填寫「柬埔寨電子入境卡」，抵達機場後即可直接通過智能通關系統實現「刷護照」快速通關，毋須排隊、填寫紙質表格，政策為期4個月。

