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美國聯邦調查局拘捕5人 涉策劃以無人機襲擊白宮格鬥賽

即時國際
更新時間：07:37 2026-06-17 HKT
發佈時間：07:37 2026-06-17 HKT

美國聯邦調查局（FBI）周二表示，已成功挫敗一宗針對華盛頓白宮草坪舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）活動的襲擊計劃，並拘捕5名疑犯。根據法院文件，案件涉及利用載有爆炸物的無人機發動攻擊，並計劃在混亂中向逃離人群開槍。

特朗普及多名政界人士出席活動

路透社報道，襲擊計劃目標為攻擊白宮北側區域，藉此製造爆炸令人群緊急疏散，由埋伏槍手向逃跑中的政界人士及其他在場人士開火。活動於特朗普80歲生日當天舉行，亦是紀念美國獨立250周年的官方活動之一，多名共和黨高層、捐款人及政府官員亦有出席。

法院文件顯示，被捕5人涉嫌受反政府陰謀論影響，部分人對處理性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件感到不滿，亦有人表達對親以色列政治捐款的憤怒，並考慮針對相關國會議員。

當日活動於特朗普80歲生日當天舉行，亦是紀念美國獨立250周年的官方活動之一。路透社
當日活動於特朗普80歲生日當天舉行，亦是紀念美國獨立250周年的官方活動之一。路透社

FBI局長帕特爾（Kash Patel）表示，當局於6月10日已接獲有關威脅情報，並與執法部門展開行動。他指涉案人士來自華盛頓以外地區。

萬斯：有組織的恐怖陰謀

當局稱，部分疑犯已被控串謀謀殺及其他聯邦罪行，包括串謀對美國發動罪行及武器相關罪行，目前尚未提出抗辯。

副總統萬斯（JD Vance）表示，案件顯示背後或存在更廣泛網絡及資金支援，並形容事件屬「有組織的恐怖陰謀」。

特朗普則在法國七國集團（G7）峰會期間表示，對事件並不知情。

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