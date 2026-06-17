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伊朗局勢｜以軍大規模空襲伊朗前最後一刻取消 據報與特朗普施壓有關

即時國際
更新時間：03:04 2026-06-17 HKT
發佈時間：03:04 2026-06-17 HKT

《以色列時報》報道，以色列空軍司令蒂斯勒（Omer Tischler）證實，以軍上周在與伊朗交火期間，曾一度計劃對伊朗發動大規模空襲，但行動在起飛前約一小時被叫停。報道指，總理內塔尼亞胡在美國總統特朗普要求下取消行動，避免局勢進一步升級。

行動前一小時中止襲擊

蒂斯勒在周二致軍方士兵的信中表示，空軍一度已為「廣泛打擊任務」做好準備，原定攻擊伊朗境內數百個目標，但最終在簡報期間接獲取消命令，「出動前一小時」被中止。

他提到，以軍在防禦伊朗導彈攻擊期間，曾在距離本土約1500公里外的地方發動空襲，數小時內擊中數十個目標，嚴重削弱伊朗防空系統，並打擊其他政權相關設施。

以軍在防禦伊朗導彈攻擊期間，曾在距離本地約1500公里外的地方發動空襲。路透社資料圖片
以軍在防禦伊朗導彈攻擊期間，曾在距離本地約1500公里外的地方發動空襲。路透社資料圖片

報道指，上周以色列與伊朗自今年4月停火以來首次再度爆發衝突。伊朗支持的黎巴嫩真主黨先向以色列北部發射火箭，以色列其後空襲貝魯特，伊朗則以24枚彈道導彈還擊；也門胡塞武裝亦向以色列發射導彈。以軍之後分兩輪空襲伊朗，目標包括軍事及能源基建。

以媒：內塔尼亞胡與特朗普通話後叫停計劃

據報，美國總統特朗普要求以色列暫緩進一步攻擊，警告若戰事升級，美國可能不會繼續支持以方。報道稱，內塔尼亞胡原已批准一項更大規模的對伊行動，但在與特朗普通話後，決定叫停計劃。

美伊其後於周末達成停戰協議，據報當中亦包括停止黎巴嫩戰線的戰事。不過，以色列與真主黨在黎巴嫩的衝突周一雖有緩和，但未完全停止。

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