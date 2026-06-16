日本熊出沒︱數量上升威脅首都圈 東京擬解除實施20年「殺熊禁令」

日本熊患嚴重，連首都圈亦頻現熊蹤。為應對危機，東京都政府計劃最快自2027年度起，時隔約20年首度解除亞洲黑熊獵殺令，並放寬市區緊急槍獵殺熊的限制。

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黑熊暴增 獵人卻驟減

根據日媒《讀賣新聞》報道，東京都的亞洲黑熊原本主要棲息在與埼玉縣、山梨縣交界的奧多摩山區。過去由於數量極其稀少，甚至面臨滅絕危機，所以東京都政府曾在2008年發佈獵殺禁令，並將黑熊列為受保護對象。

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然而，近年東京周邊的野生黑熊活動範圍不斷擴大。自2025年秋季起，黑熊的蹤跡更蔓延至八王子市、羽村市等人口密集的市區；期間發生多宗黑熊咬傷人至重傷的慘劇，當局甚至發現疑似遭黑熊撕咬致死的人類遺體。

官方數據顯示，2025年東京黑熊出沒達212宗，較2023年（114宗）幾乎翻倍，反映黑熊數目急劇飆升。

然而，與黑熊暴增形成強烈對比的是，當地獵殺人手卻陷入斷層。日本環境省指出，截至2021年度，東京都內持有第一種獵槍執照（可使用步槍等大威力獵槍）的獵人僅剩約3,800人，與2003年度相比，大幅減少了將近2,000人。

面對日益失控的熊患，日本環境省其實早於2025年9月已開「開綠燈」，啟動「緊急槍獵」制度。該制度允許各都道府縣及市町村政府在面臨嚴重人熊衝突時，破例放寬市區的獵槍限制，授權專業獵人直接在住宅區或市區，向對人身安全構成迫切危害的黑熊開槍射殺。

不過為了防止日後可能出現過度捕殺，都政府將設置捕獵數目上限，同時積極推動「獵人培養計劃」，並與自然環境保全審議會及專家召開會議，共同商討具體落實細節。

