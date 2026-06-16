名古屋Costco墨西哥捲餅疑含菌 5人中毒3入院1童嚴重

日本名古屋美式賣場好市多（Costco）爆集體食物中毒事件，該賣場出售的「墨西哥捲餅」，疑受大腸桿菌污染，目前已有5人食後不適3人要入院治療，其中一名男童出現溶血性尿毒症候群。

患者全驗出O157型大腸桿菌

據日媒日本放送（CBC）與日本TBS電視台報道，名古屋市衛生所消息指，截至目前，有5名年齡介於7歲至49歲的男女，食用購自守山區「好市多守山倉儲店」（好市多守山倉庫店）的捲餅後，出現腹瀉及腹痛等症狀。

經調查，患者均是食用了5月底至6月1日期間在上述賣場出售的捲餅後食物中毒，5名患者均被驗出O157型腸道出血性大腸桿菌。目前，仍有1名小學生因重症留院，他出現併發溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome, HUS）。

報道指，「好市多守山倉儲店」的墨西哥捲餅在兩天內共售出939盒。

名古屋市衛生所呼籲購買該產品的消費者切勿食用，並在昨天下令該店的廚房即日起停業。

O157型腸道出血性大腸桿菌會釋放出毒素，引起人體腹痛、嘔吐、腹瀉及拉血便等症狀，甚至會引起嚴重合併症及死亡。