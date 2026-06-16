Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

名古屋Costco墨西哥捲餅疑含菌 5人中毒3入院1童嚴重

即時國際
更新時間：17:22 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-16 HKT

日本名古屋美式賣場好市多（Costco）爆集體食物中毒事件，該賣場出售的「墨西哥捲餅」，疑受大腸桿菌污染，目前已有5人食後不適3人要入院治療，其中一名男童出現溶血性尿毒症候群。

患者全驗出O157型大腸桿菌

據日媒日本放送（CBC）與日本TBS電視台報道，名古屋市衛生所消息指，截至目前，有5名年齡介於7歲至49歲的男女，食用購自守山區「好市多守山倉儲店」（好市多守山倉庫店）的捲餅後，出現腹瀉及腹痛等症狀。

經調查，患者均是食用了5月底至6月1日期間在上述賣場出售的捲餅後食物中毒，5名患者均被驗出O157型腸道出血性大腸桿菌。目前，仍有1名小學生因重症留院，他出現併發溶血性尿毒症候群（hemolytic uremic syndrome, HUS）。

報道指，「好市多守山倉儲店」的墨西哥捲餅在兩天內共售出939盒。

名古屋市衛生所呼籲購買該產品的消費者切勿食用，並在昨天下令該店的廚房即日起停業。

O157型腸道出血性大腸桿菌會釋放出毒素，引起人體腹痛、嘔吐、腹瀉及拉血便等症狀，甚至會引起嚴重合併症及死亡。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
8小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
6小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 16:51 HKT
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
01:05
疑似遊客？油麻地站衝門險釀悲劇 硬拖幼童撼港鐵車門 網民睇到心寒：一眼都無望個仔？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
法官今宣判張柏芝勝訴，兼得訟費。資料圖片
張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費
社會
3小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
2026-06-15 16:30 HKT
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
7小時前