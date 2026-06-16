柬埔寨德崇機場榮膺「世界最美機場」現代設計融合宮殿寺廟元素
更新時間：16:50 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:50 2026-06-16 HKT
發佈時間：16:50 2026-06-16 HKT
位置柬埔寨的德崇國際機場（KTI）日前榮獲2026年凡爾賽獎（Prix Versailles）「世界最美機場」稱號，與美國、中國、印度及德國等國的頂尖機場計劃共同入選，成為全球最受矚目的機場建築之一。這個位於柬埔寨首都金邊以南約20公里的德崇國際機場，在未來被視為柬埔寨通往世界的新門戶。
波浪形屋頂為最大特色
今年，德崇國際機場以獨特的現代高棉建築風格脫穎而出，成功躋身全球最美機場之列。這不僅是對機場設計理念的高度肯定，也彰顯柬埔寨基礎建設已邁入世界先進水準。
機場由國際知名的Foster + Partners設計，其最具代表性的特色是巨大的波浪形屋頂天篷。設計靈感取自柬埔寨國花－隆都花，並融合傳統宮殿與寺廟建築元素，在展現恢弘氣勢的同時，為旅客營造舒適開闊的空間體驗。
這座世界級航空樞紐完美融合了現代設計、綠色理念與高棉文化。航站樓天花板借鏡傳統竹編工藝，宛如竹藤交織，既展現本土文化魅力，又有助自然通風與節能。內部空間引入大量自然光線與綠植，中央大廳更矗立高大原生樹木，營造出寧靜且富有生命力的自然環境，正準備迎接全球旅客。
凡爾賽獎秘書長熱羅姆古阿丹（Jérôme Gouadain）表示，現代機場不再只是旅客轉機的交通樞紐，而是展現一個國家經濟實力、文化底蘊和社會活力的重要像徵。
凡爾賽獎自2015年起由聯合國教科文組織（UNESCO）支持頒發，被譽為國際建築與設計領域的重要獎項，旨在表彰兼具卓越建築設計、創新理念、文化傳承、生態效益及社會價值的傑出項目。
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