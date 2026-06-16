印尼巨蟒吞人 | 婦農田遇襲半身被吞 夫砍蛇拉出已斷氣

印尼發生巨蟒吞人的驚悚事件，北馬魯古省一名44歲的婦人，日前在自家住宅附近的農田照顧牲畜時，突遭到一條藏在草叢中的25呎長野生巨蟒攻擊，遭活活勒死。當受害人丈夫因妻子遲遲未歸而外出尋找時，驚恐地發現妻子半個身體卡在蛇口。他最終砍下蛇頭，並連同附近聞聲趕來的村民合力將妻子拉出，但她早已斷氣身亡。

據英國《太陽報》報道，事發於上周二（9日）下午，遭巨蟒吞噬的亞馬勞（Elisabet Yamalau）當天在自家附近照顧農場動物與牲畜。

印尼已發生多宗涉及巨蟒的致命攻擊事件。法新社

印尼不時發生巨蟒吞人事件。路透社

灌木叢竄出施襲

詎料一條巨大蟒蛇卻突然從一旁的灌木叢衝出，張口咬住她，並緊緊纏繞她的身體，之後把她吞下。

亞馬勞遲遲未歸，52歲的丈夫蘭托（Benyamin Lanto）驚覺有異，隨即動身前往住家附近的農田尋找，赫然發現妻子全身癱軟、失去意識，半個身體卡在蟒蛇嘴裡。

妻半身卡蛇口 夫狂砍巨蟒斬首

為了救妻，班亞明立刻拿起手邊的工具瘋狂朝巨蟒揮砍，更將這條巨蟒斬首，然而最終妻子卻早已死亡。附近村民聽到恐怖的動靜後紛紛到場協助，合力將死者的遺體從巨蟒口中拉出。

當地警方證實，受害人是在住家附近遭到巨蟒襲擊，而她被發現時，身體的一部份還卡在巨蟒口中，脫困後當場被確認死亡，目前遺體已由家屬帶回家中辦理喪事。

去年55歲婦遭23呎長巨蟒攻擊亡

印尼去年也曾發生類似事件，55歲婦人西蒂（Wa Siti）在菜園採收蔬菜時，慘遭一條23呎長的巨蟒攻擊，頭部更是直接被吞入蛇口，最終身亡。

有報道指出，網紋蟒常見於東南亞森林、沼澤及郊區，是全球最大的蛇類之一，近年印尼已發生多宗致命攻擊事件。