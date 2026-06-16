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美伊達成協議 | 伊朗3油輪2貨船穿越美軍封鎖線 初步和平協議首見成果

即時國際
更新時間：13:54 2026-06-16 HKT
發佈時間：13:54 2026-06-16 HKT

美國總統朗普周一（15日）宣布，美國與伊朗已達成一項旨在結束中東戰爭的初步協議，同時解除海上封鎖，霍爾木茲海峽完全開放，現伊朗方面證實，至少有3艘伊朗油輪和2艘載滿民生物資的伊朗貨輪成功穿越美國海軍的海上封鎖線。這批遭圍困數月的船隻順利通過美軍防線，被視為伊朗與美國剛敲定的諒解備忘錄所取得的第一場實質勝利。

據伊朗半官方媒體《法斯通訊社》報道，一艘伊朗超大型原油輪（VLCC）周二凌晨正從公海駛向伊朗港口，一艘載有飼料原料的船隻也穿過封鎖線駛向伊朗，還有一艘滿載伊朗石油的油輪已穿過阿曼海和封鎖線，駛向出口目的地。

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霍爾木茲海峽中的船隻。路透社
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美國海軍驅逐艦「佩羅塔號」於4月26日對懸掛伊朗國旗的原油油輪「溪流號」執行海上封鎖任務。法新社
美國海軍驅逐艦「佩羅塔號」於4月26日對懸掛伊朗國旗的原油油輪「溪流號」執行海上封鎖任務。法新社

伊朗5輪已被圍困數月

伊朗《塔斯尼姆新聞社》（Tasnim）也報道，3艘油輪和2艘運載伊朗重要物資的船隻「突破了海上封鎖」。

消息人士指出，這批船隻先前因美國針對伊朗航運展開的海上封鎖行動，被迫滯留長達數個月，如今隨著停戰備忘錄的敲定，船隊終於得以暢行無阻地駛過國際水域。外界普遍認為，這代表著美伊新協議在國際角力中取得了首波具體成果。

特朗普日前宣布，美伊雙方已達成諒解備忘錄，同時美國將解除對伊朗的海上封鎖，不過他之後澄清，該海峽將在周五簽署協議後才開放，「目的是清除水雷」。

美軍4月起實施海上封鎖

美國與伊朗在巴基斯坦與卡塔爾斡旋下達成最諒解備忘錄，內容包括要求美方作為全面停止敵對行動安排的一部分，立即停止對伊朗的海上封鎖。伊朗最高國家安全委員會秘書處15日凌晨證實此事，並透露備忘錄含有終止美國對伊朗海上封鎖的條款。消息公布不到24小時，伊朗官方媒體便宣稱已有5艘伊朗船舶成功恢復通行。

美軍於4月開始實施海上封鎖，攔截並攻擊試圖突破封鎖的油輪，但伊朗原油出口仍持續進行。隨著美伊雙方達成初步和平協議，伊朗油輪與貨輪未來可望自由航行於伊朗及國際水域。

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